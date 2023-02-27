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Украинцы стали чаще использовать eSIM – в чем причина?

НовостиТелеком
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В первый год полномасштабной войны украинцы стали значительно чаще покупать мобильные номера без физической SIM-карты. Это стало возможным благодаря внедрению электронных SIM-карт, или eSIM, которые обеспечивают возможность связи без необходимости в физической SIM-карте. В частности, пользователи с оккупированных территорий и семьи, находящиеся за границей, с удовольствием воспользовались этой возможностью, чтобы оставаться на связи со своими близкими.

По данным компании lifecell, спрос на eSIM в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Пик спроса на цифровые SIM-карты пришелся на март, когда с 4 по 7 марта к сети lifecell присоединилось в 25 раз больше новых абонентов, чем за аналогичный период предыдущего года. Также, трафик с Херсонской области на сайте lifecell удаленного заказа превысил обычный уровень в 44 раза в начале весны, потому что тогда lifecell оставался единственным оператором связи в Херсоне и области. В таких обстоятельствах возможность приобретения украинского номера с использованием eSIM стала действительно спасением для тех, кто оказался в оккупации.

В прошлом году цифровые SIM-карты стали вторым по популярности каналом, который выбирали новые абоненты lifecell после покупки физических SIM-карт в офлайн-точках продаж. Каждый десятый абонент в 2022 году подключился к сети lifecell с использованием eSIM. Во время масштабных отключений электроэнергии также наблюдалось увеличение спроса на электронные SIM-карты. В частности, в ноябре и декабре прошлого года спрос на цифровые SIM-карты был в два раза выше, чем в других месяцах 2022 года.

В 2022 году украинский оператор связи lifecell зафиксировал рост спроса на eSIM из-за границы. Это связано с возможностью приобрести украинский номер и воспользоваться услугами украинского оператора для многих украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу из-за войны. По сравнению с 2021 годом доля проданных цифровых SIM за границей в 2022 году выросла в два раза и составила 22%. Значительно изменилась и география продаж: больше всего абонентов, которые приобрели eSIM от lifecell, зарегистрировано в Турции, Польше и Германии.

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Спрос на цифровые SIM-карты растет с каждым годом, так как такие услуги позволяют пользователям забыть о поиске офлайн-точек продаж и сложных процедурах замены SIM-карт. Война еще больше усиливает этот тренд, поскольку eSIM предоставляют множество преимуществ, в том числе:

  • легкость и скорость приобретения eSIM или замены SIM на eSIM;
  • защита от физических повреждений;
  • безопасность в случае утери смартфона, так как злоумышленник не сможет воспользоваться цифровой SIM;
  • возможность использования нескольких eSIM на одном устройстве.

Все эти преимущества делают цифровые SIM очень удобными и безопасными для пользователей в любых условиях, включая условия войны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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