MEGOGO бесплатно покажет украинцам боксерский поединок Ярослав Амосов – Логан Сторли

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В субботу, 25 февраля 2023 года в 23:00 в Дублине состоится бой украинского чемпиона Bellator в полусреднем весе Ярослава Амосова (26-0) против американца Логана Сторли (14-1) в рамках турнира Bellator 291. Медиасервис MEGOGO имеет эксклюзивные права на трансляцию данного поединка в Украине.

MEGOGO также будет транслировать все бои андеркарта и главное событие, которое прокомментирует Сергей Лукьяненко. Важно отметить, что 12 ноября 2020 года украинский боец Ярослав Амосов уже победил Логана Сторли раздельным решением судей на пути к завоеванию пояса чемпиона.

Кроме того, в своем последнем поединке Ярослав Амосов уверенно победил действующего чемпиона Дугласа Лиму, но отказался от защиты своего пояса в поединке с Майклом Пейджем в мае 2022 года. Это произошло из-за того, что он защищал свой родной город Ирпень в рядах местной территориальной обороны и помогал в деоккупации Киевской области от российских военных.

Компания MEGOGO обеспечивает возможность просмотра прямой трансляции боя между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли на своем интерактивном канале “MEGOGO Гонг” и в разделе “Спорт”. Для пользователей сервиса на территории Украины просмотр этого поединка будет бесплатным.

MEGOGO активно работает над развитием спортивного направления и предлагает широкий выбор эксклюзивных событий. Среди них можно найти матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2022, который пройдет в Катаре, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференции УЕФА и Суперкубка УЕФА, а также матчи из La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубка Испании (Copa del Rey), Кубка Италии, Кубка Германии (DFB-Pokal) и другие. Кроме того, сервис предлагает трансляции боев Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator и многое другое.

MEGOGO – это международный медиасервис, который был основан в 2011 году в Киеве. Компания является лидером среди OTT-платформ в Украине и работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа. Кроме того, значительная часть каталога сервиса доступна во всем мире. MEGOGO предлагает своим пользователям доступ к большому количеству контента: от фильмов и сериалов до трансляции спортивных мероприятий. Компания постоянно развивается и обновляет собственный каталог, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов.