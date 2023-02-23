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Вместо SMS: Vodafone и Google продвигают стандарт RCS на европейском рынке

НовостиТелеком
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Компания Vodafone Group расширила действующее соглашение с Google в Европе, что должно сделать приложение для обмена сообщениями на основе RCS от интернет-гиганта предложением по умолчанию на всех продаваемых ею соответствующих устройствах Android.

Приложение Messages от Google, созданное на платформе Google Jibe Cloud, станет программой для обмена сообщениями по умолчанию на устройствах Android, продаваемых через каналы продаж оператора.

В компаниях заявили, что RCS предоставит клиентам Vodafone «современные интерактивные возможности для обмена сообщениями», очевидно, ещё более усовершенствованные путём использования облачных технологий.

Они добавили, что RCS позволяет отправлять сообщения с высококачественными фотографиями и видео, уведомления о прочтении, делать расширенный групповой обмен сообщениями и шифрование для чата один на один, при этом сообщение защищено «высоким уровнем» конфиденциальности и безопасности данных.

Соглашение также будет распространяться на клиентов Vodafone Business, поскольку обмен сообщениями становится всё более важным для компаний любого размера. В Vodafone заявили, что внедрение RCS упростит бизнес-интеграцию и бизнес-операции, способствуя привлечению потребителей к услугам и продажам.

Кроме RCS, Vodafone также планирует расширить в 2023-ем году доступность смартфонов и устройств Google Pixel на дополнительных рынках, представив продукты в большем количестве розничных точек в Европе.

Оператор также планирует использовать Android TV как предпочтительную платформу для предоставления своих телевизионных услуг для всей группы.

Напомним, что в свое время Google заменила SMS на RCS раньше мобильных операторов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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