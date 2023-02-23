В Украине подорожает стоимость мобильной связи

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Большинство украинских мобильных операторов скоро поднимут цены на свои тарифные планы. По информации «РБК-Украина», рост цен ожидается на уровне от 20 до 75 гривен. Однако не все операторы планируют осуществлять повышение цен.

Компания «Киевстар» подтвердила рост стоимости своих тарифов. Представители компании заявили, что делают все возможное, чтобы изменения в ценах были незначительными.

В 2021 году стоимость начального тарифа подписки в «Киевстар» составляла 135 гривен. В настоящее время эта стоимость увеличилась до 150 гривен, а в ближайшем будущем может вырасти до 175 гривен.

«Это вынужденные изменения, обусловленные рыночными условиями. Кроме того, изменение стоимости услуг у нас всегда сопровождается увеличением объема услуг. Мы изменяем условия тарифов только для тех абонентов, у которых они остались без изменений в течение одного года или больше. Вместе с тем, наши изменения всегда предусматривают предварительную системную работу с абонентами. В среднем рост стоимости происходит на уровне плюс-минус процент инфляции», – пояснили в «Киевстаре».

Начиная с 22 февраля текущего года, мобильный оператор lifecell пересмотрел стоимость пакетов услуг большинства тарифных планов. По данным издания «РБК-Украина», стоимость услуг выросла на 20-75 грн в зависимости от тарифного плана.

Представители lifecell отметили, что такое повышение цен является следствием ряда факторов, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории Украины, а также экономическими факторами. В частности, необходимость постоянного ремонта и закупки оборудования после обстрелов, создание резерва современных Li-Ion батарей и генераторов на узловые технологические площадки по актуальному курсу валют, повышение стоимости логистики и топлива негативно влияют на способность оператора обеспечивать качественные услуги связи.

В то же время компания Vodafone заявила, что в ближайшее время не собирается изменять стоимость своих тарифов.

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В общем, изменение стоимости тарифов мобильных услуг в Украине имеет обоснованные экономические причины, связанные с необходимостью восстановления разрушенной сети и инвестированием в новые базовые станции и модернизацию существующих. Операторы мобильной связи в Украине продолжают инвестировать в расширение емкостей и строительство новых базовых станций на западе и в центре страны для удовлетворения спроса на телекоммуникационные услуги.

После перемещения миллионов украинцев из оккупированных регионов и зон активных боевых действий на запад и в центр страны, выросла потребность в обеспечении сохранения удобной и качественной связи с семьей, друзьями и работой. Операторы мобильной связи инвестируют в строительство новых базовых станций, модернизацию ранее установленных и восстановление сети для обеспечения стабильного качества и доступности услуг связи.

Ранее мы сообщали, что lifecell обновил сервис для сравнения тарифов украинских операторов