UARU

UARU

В России хотят создать национальные VPN- и CDN-сервисы

Новости
- Реклама -

Комитет Государственной Думы по информационной политике подготовил ряд предложений, направленных на создание национальных VPN- и CDN-сервисов в Российской Федерации. Об этом пишет «Российская Газета».

Депутаты считают, что создание таких сервисов может решить проблему доступа российских граждан к заблокированным за рубежом ресурсам и обеспечить максимально комфортный доступ пользователей к контенту.

В соответствии с выдвинутыми предложениями, национальный VPN-сервис должен стать профессиональным инструментом для создания виртуальных частных сетей для российских пользователей, а также обеспечить доступ к российским ресурсам, заблокированным за пределами Российской Федерации.

Создание национального CDN-сервиса является также важным шагом в развитии инфраструктуры интернет-сервисов в России. В частности, главной задачей CDN-сервиса будет распределение нагрузки и размещение контента в различных уголках мира, что обеспечит максимально быстрый доступ пользователей к контенту.

Необходимость создания национальных сервисов связана с тем, что многие крупные зарубежные компании постепенно уходят из России, что может привести к ухудшению качества доступа пользователей к контенту. Поэтому создание национальных VPN- и CDN-сервисов может быть важным шагом для обеспечения максимально комфортного доступа пользователей к интернет-ресурсам в России.

Участники рынка говорят об интересе к проектам, эксперты – скептически оценивают перспективы.

Напомним, Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. Такие данные были озвучены летом прошлого года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Украине подорожает стоимость мобильной связи

Большинство украинских мобильных операторов скоро повысят цены на свои тарифные планы: ожидается увеличение на 20-75 гривен.
Новости

Вместо SMS: Vodafone и Google продвигают стандарт RCS на европейском рынке

Vodafone выбирает RCS – приложение от Google станет основным для обмена сообщениями в сети оператора на европейском рынке.
Новости

Spotify запускает виртуального ди-джея на основе искусственного интеллекта

В настоящее время новая функция существует в виде бета-версии и доступна всем подписчикам Spotify Premium в США и Канаде.
Новости

Выбирает правильную музыку для видео: украинский ИИ-стартап привлек $500 тысяч инвестиций

Успешное привлечение инвестиций позволит Harmix продолжить разработку и усовершенствование своего продукта, а также расширить команду и развивать бизнес.
Новости

Полиция задержала группу мошенников, которые под предлогом продажи электроники выманивали деньги у доверчивых граждан

В Украине правоохранители задержали группу мошенников, которые под предлогом продажи электроники выманивали деньги у доверчивых граждан
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить