В России хотят создать национальные VPN- и CDN-сервисы

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Комитет Государственной Думы по информационной политике подготовил ряд предложений, направленных на создание национальных VPN- и CDN-сервисов в Российской Федерации. Об этом пишет «Российская Газета».

Депутаты считают, что создание таких сервисов может решить проблему доступа российских граждан к заблокированным за рубежом ресурсам и обеспечить максимально комфортный доступ пользователей к контенту.

В соответствии с выдвинутыми предложениями, национальный VPN-сервис должен стать профессиональным инструментом для создания виртуальных частных сетей для российских пользователей, а также обеспечить доступ к российским ресурсам, заблокированным за пределами Российской Федерации.

Создание национального CDN-сервиса является также важным шагом в развитии инфраструктуры интернет-сервисов в России. В частности, главной задачей CDN-сервиса будет распределение нагрузки и размещение контента в различных уголках мира, что обеспечит максимально быстрый доступ пользователей к контенту.

Необходимость создания национальных сервисов связана с тем, что многие крупные зарубежные компании постепенно уходят из России, что может привести к ухудшению качества доступа пользователей к контенту. Поэтому создание национальных VPN- и CDN-сервисов может быть важным шагом для обеспечения максимально комфортного доступа пользователей к интернет-ресурсам в России.

Участники рынка говорят об интересе к проектам, эксперты – скептически оценивают перспективы.

Напомним, Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов. Такие данные были озвучены летом прошлого года.