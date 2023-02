Spotify запускает виртуального ди-джея на основе искусственного интеллекта

- Реклама -

Платформа Spotify стала очередной компанией, попавшей под цунами искусственного интеллекта, запустив новую функцию под названием DJ.

Используя голос, сгенерированный искусственным интеллектом, компания Spotify может создать что-то вроде радиостанции, построенной в тесной привязке к вашим музыкальным вкусам. В общих чертах это не очень сильно отличается от прочих алгоритмически сгенерированных компанией списков воспроизведения. Однако теперь вы услышите голосовые вводные слова и другие комментарии, которые обычно ассоциируются с радио.

В компании говорят, что функция DJ будет использовать технологию искусственного интеллекта двумя способами. Инструмент использует генеративную технологию искусственного интеллекта от OpenAI (разработчиков нашумевшего искусственного интеллекта ChatGPT). Она позволяет людям-редакторам Spotify «расширять свои врождённые знания так, как это не было возможно никогда ранее». В то же время вторая платформа искусственного интеллекта создаёт синтетический «голос» ди-джея, который пользователь слышит при запуске функции DJ.

Впрочем, несмотря на то что голос виртуального ди-джея может быть синтетическим, некоторым слушателям он покажется знакомым. Всё потому, что данная модель искусственного интеллекта была обучена на фрагментах аудиозаписей от Ксавьера «X» Джернигана, руководителя культурного партнёрства Spotify. Ксавьер «X» Джерниган был одним из ведущих утреннего шоу Spotify – The Get Up.

В настоящее время новая функция существует в виде бета-версии и доступна всем подписчикам Spotify Premium в США и Канаде.

Напомним, в августе прошлого года подкасты в Spotify стали доступны пользователям из Украины.