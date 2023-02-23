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Spotify запускает виртуального ди-джея на основе искусственного интеллекта

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Платформа Spotify стала очередной компанией, попавшей под цунами искусственного интеллекта, запустив новую функцию под названием DJ.

Используя голос, сгенерированный искусственным интеллектом, компания Spotify может создать что-то вроде радиостанции, построенной в тесной привязке к вашим музыкальным вкусам. В общих чертах это не очень сильно отличается от прочих алгоритмически сгенерированных компанией списков воспроизведения. Однако теперь вы услышите голосовые вводные слова и другие комментарии, которые обычно ассоциируются с радио.

В компании говорят, что функция DJ будет использовать технологию искусственного интеллекта двумя способами. Инструмент использует генеративную технологию искусственного интеллекта от OpenAI (разработчиков нашумевшего искусственного интеллекта ChatGPT). Она позволяет людям-редакторам Spotify «расширять свои врождённые знания так, как это не было возможно никогда ранее». В то же время вторая платформа искусственного интеллекта создаёт синтетический «голос» ди-джея, который пользователь слышит при запуске функции DJ.

Впрочем, несмотря на то что голос виртуального ди-джея может быть синтетическим, некоторым слушателям он покажется знакомым. Всё потому, что данная модель искусственного интеллекта была обучена на фрагментах аудиозаписей от Ксавьера «X» Джернигана, руководителя культурного партнёрства Spotify. Ксавьер «X» Джерниган был одним из ведущих утреннего шоу Spotify – The Get Up.

В настоящее время новая функция существует в виде бета-версии и доступна всем подписчикам Spotify Premium в США и Канаде.

Напомним, в августе прошлого года подкасты в Spotify стали доступны пользователям из Украины.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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