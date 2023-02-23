Португальская Золотая виза — все способы получения за инвестиции

Португальская программа “Золотая виза” была введена в 2012 году правительством Португалии для того, чтобы иностранцы из государств, не входящих в ЕС, могли получить статус постоянного жителя в Португалии за инвестиции в экономику страны. Статус ВНЖ также предусматривает право на безвизовое передвижение по Шенгенской зоне Европейского Союза.

Чтобы в максимально короткие сроки получить вид на жительство в Португалии, нужно инвестировать в недвижимость, бизнес, ценные бумаги, науку или культуру.

Покупка недвижимости — самая популярная опция. За 350 000 € можно приобрести жилое или коммерческое помещение под реставрацию. Если приобрести коммерческую недвижимость в регионе с низкой плотностью населения, минимальная сумма инвестиций снижается до 280 000 €.

В современную недвижимость, которая не требует реставрации, вкладывают от 500 000 €. Жилую недвижимость можно покупать только во внутренних регионах страны, на Мадейре или Азорских островах. ВНЖ в Португалии за покупку жилья в крупных и прибрежных городах, популярных среди туристов — Лиссабоне, Кашкайше, Порту и других — получить нельзя.

Преимущества португальской Золотой визы

Главный плюс – это возможность через 5 лет владения видом на жительство (и недвижимостью) подать заявление на гражданство Португалии. При этом по условиям программы оформления ВНЖ вы не обязаны все эти 5 лет проживать в стране, становиться налоговым резидентом. Однако для получения гражданства, безусловно, потребуется выучить португальский язык на начальном уровне.

Иностранец, осуществляющий инвестиции в Португалию, имеют право включить в список на получение ВНЖ свою супругу(-а), а также детей до 18 лет и/или старше 18 лет, не состоящих в браке и обучающихся на дневной форме обучения. Кроме того, родители старше 65 лет также могут быть включены в заявку на получение португальской золотой визы.

Владея ВНЖ Португалии вы сможете:

без виз путешествовать по Шенгену;

обучать детей в европейских вузах;

работать или вести бизнес в Португалии (и Евросоюзе);

регистрировать активы в Европе.

После получения гражданства Португалии, вы можете свободно поселиться в любой стране-члене ЕС, такой как Германия, Франция, Италия, Нидерланды. Таким образом, можно воспользоваться социальными возможностями, предоставляемыми всеми странами ЕС.