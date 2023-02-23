Как и для чего добавлять видеоэффекты в Тик Ток

Навыки производства и редактирования видео ценны во многих различных творческих отраслях: кинопроизводстве, корпоративной рекламе, фрилансе и т. д. Это открывает двери для подкастеров, чтобы делиться и продвигать свой контент на видеоориентированных платформах, таких как YouTube, Instagram и, конечно же, TikTok.

TikTok является популярной социальной сетью с 2016 года, и в настоящее время он ежемесячно привлекает не менее 700 миллионов пользователей со всего мира. На этой платформе люди могут смотреть и создавать короткие видеоролики продолжительностью до трех минут.

В отличие от алгоритмов для таких платформ, как YouTube и Instagram, алгоритм TikTok больше доверяет релевантности контента, чем количеству подписчиков или лайков, которые есть у создателя. Это позволяет пользователям с небольшим числом подписчиков создавать видеоролики, которые становятся вирусными.

Снимаете ли вы видео для развлечения или в рамках маркетинговой стратегии, Tiktok будет привлекателен для вас благодаря простоте создания разнообразного контента и потенциалу охвата более широкой аудитории.

Добавляем видеоэффекты с помощью редактора видео для Тик Тока или самой платформы

Чтобы ваши ролики были интересными, важно разобраться в вариантах редактирования эстетичного и привлекательного контента. Для придания увлекательности и динамичности вашим видео лучшим решением станет добавление видеоэффектов. При реализации этой идеи вы можете воспользоваться собственно платформой TikTok или обратиться к стороннему видеоредактору для Тик Ток. Максимально легко добавить видеопереходы в ТикТок позволит приложение VJump.

Пошагово процесс создания роликов выглядит так:

Шаг 1: подумайте, какой тип видео вы хотите сделать

В любой момент вы можете создать видео TikTok, которое даст толчок к развитию следующей глобальной тенденции или добавит новизны уже существующей. Это платформа, на которой сосуществуют самые разноплановые тематики (от учебных пособий до вирусных танцев), поэтому здесь найдутся почитатели любого типа контента.

Шаг 2: начните запись

Чтобы начать запись видео, коснитесь значка «+» в нижней части экрана. Выберите «Камера», «История» и «Шаблоны».

Шаг 3: добавьте эффекты

Затем нажмите на вкладку «Эффекты», которая расположена слева от кнопки записи. Категории, которые вы можете выбрать, включают «Тенденции», «Зеленый экран», «Новинки», «Специальные эффекты», «Комедия», «Красота» и пр. Когда вы нажимаете на любой эффект, он сразу же добавляется на ваш экран.

Шаг 4: добавьте звук и сохраните видео

Вы можете выбрать музыкальное сопровождение для своего ролика или оставить оригинальный звук, например, со своим голосом.

Альтернативой последнему шагу может быть использование приложения для ТикТок VJump, специалисты которого сделают всю работу по монтажу за вас. Для этого установите этот редактор видео для TikTok через App Store или Play Market и загрузите на него свое видео, указав свои пожелания. Совсем скоро вы сможете получить готовый профессиональный ролик.