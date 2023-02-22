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Выбирает правильную музыку для видео: украинский ИИ-стартап привлек $500 тысяч инвестиций

НовостиТехнологии
Фото: Freepik
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Украинский ИИ-стартап Harmix, базирующийся на искусственном интеллекте, успешно привлек $500000 инвестиций от канадских инвесторов. Об этом сообщает издание Vector.

Основной целью Harmix является создание сервиса, который автоматически выбирает правильную музыку для видео с использованием искусственного интеллекта. В публикации также отмечается, что команда Harmix представляла Украину на конференции TechCrunch Disrupt 2022 года в Сан-Франциско.

Harmix заявляет, что получила инвестиции от международного фонда, однако информация о конкретных инвесторах не публикуется. Предварительно, на этапе pre-seed, стартап получил грант на $25000 от Украинского фонда стартапов и $13000 от Amazon.

Harmix – это украинский стартап, разрабатывающий сервис, который автоматически выбирает правильную музыку для видео с использованием искусственного интеллекта. Чтобы достичь этой цели, софт анализирует различные параметры видео, такие как объекты, настроение, активность и динамика. Вся рекомендуемая сервисом музыка принадлежит известным правообладателям, в том числе Warner Music, Sony Music, Universal, и является лицензионной.

Стартап заявил, что его софт уже проанализировал более миллиона видео и 32 миллиона аудиозаписей. Эти данные достаточно информативны для дальнейшего усовершенствования разработки, а также для исследования возможности использования сервиса в корпоративном секторе (B2B).

В настоящее время Harmix активно расширяет свою команду и заявляет об открытии вакансий, в том числе, ML Engineer, Data Analyst, Data Engineer, Python Developer, UI/UX Designers. Стартап осуществляет поиск специалистов из разных областей, чтобы повысить качество и эффективность своей разработки.

Harmix продолжает продвигаться на рынке сервисов с использованием искусственного интеллекта и разработок в области музыкальной индустрии, что может привести к значительному улучшению этого рынка в будущем.

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Успешное привлечение инвестиций позволит Harmix продолжить разработку и усовершенствование своего продукта, а также расширить команду и развивать бизнес.

Ранее мы сообщали, что Google создала генератор музыки на основе искусственного интеллекта. Однако компания боится его презентовать.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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