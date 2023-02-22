На всех станциях Днепровского метрополитена появился 4G-интернет

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Мобильный оператор lifecell успешно запустил скоростной мобильный интернет 3G/4G на всех шести станциях и перегонах между ними в Днепровском метрополитене. lifecell единственный из операторов, обеспечивающий услуги мобильной связи в подземке Днепра.

Несмотря на то, что в течение последнего года Украину терроризирует враг, lifecell продолжает улучшать сеть и качество покрытия для пользователей. Использование скоростного мобильного интернета позволит пассажирам Днепровского метрополитена быть на связи во время поездки по городу или использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог.

Согласно данным lifecell, днепряне активно пользуются услугами мобильного интернета. Средняя скорость мобильного Интернета 4G в подземке составляет 32,3 Мбит/сек. Кроме того, средний объем потребляемого трафика на одного дата-абонента в сети оператора составляет 16,8 ГБ в месяц, что превышает аналогичный средний показатель по Украине – 15 ГБ.

Отмечается, что доля активных пользователей мобильного Интернета среди абонентов lifecell в Днепре составляет 85%. Даже, несмотря на то, что часть абонентов выехала за границу, спасаясь от войны, активная абонентская база lifecell в городе почти не изменилась.

Запуск скоростного мобильного интернета на всех станциях метро в Днепре является важным улучшением для города, поскольку более 12 тысяч человек пользуются этим транспортом.

Напомним, осенью прошлого года lifecell запустил первую базовую станцию на солнечных батареях.