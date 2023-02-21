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Сайты российского медиахолдинга ВГТРК подверглись DDoS-атаке

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Несколько серверов медиахолдинга Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) были атакованы хакерами при трансляции послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В настоящее время идут технические работы для нормализации работы сервисов, – пишет Lenta.Ru.

Согласно информации на сайте ВГТРК, на данный момент ведутся технические работы на нескольких сервисах медиахолдинга, включая телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Россия РТР», «Карусель», радио «Маяк», «Россия», «Вести FM», «Культура» и «Юность».

Сайт «Смотрим.ру», на котором транслируются программы «Россия 24», также прекратил работу.

Согласно информации, распространяемой в Telegram-каналах, в связи с атакой, сайт «Первого канала» также сбоит.

DDoS-атака является одной из самых распространенных и опасных угроз в интернете. Такие атаки направлены на перегрузку серверов, что может привести к отказу в работе сервисов. На данный момент неизвестно, кто стоит за атакой на ВГТРК и каковы масштабы ущерба.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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