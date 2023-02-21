Покупка смартфона школьнику: обзор полезных рекомендаций

Современные дети практически с пеленок знакомятся с полезными гаджетами. И мобильные телефоны становятся не только удобным средством связи, но и верным помощником в любых ситуациях, открывающим доступ к популярным играм, полезным приложениям и другим функциям. Главное правильно подобрать актуальную модель. В каталоге интернет-магазина BOMBA можно выбрать подходящие по цене и характеристикам варианты: https://www.bomba.md/ru/category/gsm-tv-electrocasnice-gsm-tablete-gsm/. А базовые рекомендации помогут сделать правильную покупку, которая придется по душе юному владельцу.

Размер дисплея

Чем больше экран, тем меньше нагрузка на зрение. Но гаджет с диагональю более 5,3–5,4 дюйма слишком крупный для хрупкой детской руки, поэтому его использование доставит определенные неудобства. Стоит предложить ребенку опробовать смартфоны различных размеров, чтобы подобрать подходящий вариант. Дополнительно можно приобрести чехол-подставку, что позволит соблюдать рекомендуемую дистанцию при просмотре видео или онлайн-занятиях.

Тип матрицы

В большинстве бюджетных гаджетов используется технология IPS, флагманы традиционно получают AMOLED. Оба экрана порадуют естественной цветопередачей и широкими углами обзора, но дисплей на базе органических светодиодов AMOLED гораздо ярче, а контрастность на высоком уровне.

Емкость аккумулятора

Чем дольше гаджет сможет продержаться без подзарядки, тем комфортнее будет его использование. Если смартфон используется для учебы, то продолжительность автономной работы и вовсе имеет решающее значение. Длительность работы девайса на одном заряде зависит от целого ряда факторов:

параметры процессора;

тип матрицы дисплея;

интенсивность использования гаджета.

В выборе полезно ориентироваться на емкость батареи: оптимально от 4500 мАч. С такой батареей телефон в базовом режиме и на средних показателях яркости способен функционировать около 24 часов без подключения к сети.

Объем встроенной и оперативной памяти

Все дети с удовольствием проводят время в игровой реальности, но для установки современных приложений потребуется достаточный объем внутреннего хранилища. Чтобы владелец смартфона не испытывал неудобств и мог скачивать любые игры, не стоит пренебрегать этим параметром.

Объем ОЗУ определяет производительность устройства. Если телефон нужен исключительно для звонков, будет достаточно и 2–4 Гб оперативной памяти. Но лучше изначально приобрести модель с не менее 8 Гб.

Стоимость смартфона

Цена часто играет ключевую роль. Но экономия далеко не всегда рациональна: бюджетная модель быстро устареет и может вскоре выйти из строя из-за низкого качества комплектующих. Гораздо выгоднее изначально приобрести смартфон известного бренда, который будет активно использоваться в течение нескольких лет, не требуя замены, чтобы не пришлось вскоре вновь задумываться о покупке нового мобильного телефона.