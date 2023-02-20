Телевизоры с большим экраном: основные плюсы

С каждым годом телевизоры, подпадающие под категорию «с большим дисплеем», становятся шире. В эпоху кинескопных устройств громадной казалась диагональ около 40 дюймов, а сейчас даже 55-дюймов — скорее «середнячок», чем гигант. Большой размер стартует от 60 дюймов, а это свыше 130 см в ширину.

Главное преимущество крупногабаритных телевизоров — широкая сфера эксплуатации. Они подходят не только для домашнего использования, а и для коммерции. Стильный 4К телевизор на 70-80 дюймов нередко можно встретить в спорт-баре, торговом центре или в офисе.

По предназначению выделяют телевизоры:

Для гостиной . Среди них много интерьерных моделей со специальными режимами и стильным дизайном.

. Среди них много интерьерных моделей со специальными режимами и стильным дизайном. Для спальни . В списке отличительных особенностей — плавная регулировка звука, гибкие настройки яркости, интеллектуальная система голосового управления.

. В списке отличительных особенностей — плавная регулировка звука, гибкие настройки яркости, интеллектуальная система голосового управления. Геймерские . С игровыми функциями, нацеленными на снижение задержки сигнала и устранение искажений при кадросмене.

. С игровыми функциями, нацеленными на снижение задержки сигнала и устранение искажений при кадросмене. Уличные. Подходят для установки под открытым небом, так как защищены от пыли и влаги.

Практически каждую техническую фишку телевизора с внушительной диагональю можно считать достоинством.

Высокое разрешение

Первоочередная задача производителей матриц — сохранение высокого качества картинки при увеличении размера. Если разрешение не соответствует ширине экрана, возникают проблемы:

«деформация» картинки, заметная зернистость пикселей, низкая четкость, резкие цветовые переходы.

Производители не практикуют изготовление больших телевизоров с низкой разрешающей способностью. Стандарт для устройств от 65 дюймов — Ultra HD. Также доступны 8К, но для них пока существует не так много контента, как хотелось бы. Зато функция апскейлинга работает на «ура», любой контент на таком экране смотрится выигрышно.

Эффект погружения

Нет смысла сравнивать ощущения от просмотра 70-дюймового телевизора и 24-дюймового. Первый полностью погружает в события на экране, создает эффект присутствия, а второй воспроизводит потоковое видео. Разница колоссальная, особенно, если контент со спецэффектами.

В большой телевизор легче встроить аудиосистему высокой мощности и внедрить технологии синхронизации звука с картинкой.

Гибкий диапазон цен

Можно подобрать телевизор на любой кошелек. 65-дюймовые устройства представлены даже в бюджетном ценовом сегменте. Девайсы с большей диагональю преимущественно принадлежат к средней и топовой ценовой категории. Стоимость гигантских панелей «полный фарш» переваливает за 200 тысяч гривен.

Техническое оснащение — на высоте

Помимо качественных динамиков, крупногабаритные ТВ оснащают такими компонентами, как:

модули Wi-Fi и Блютуз,

встроенные тюнеры разных стандартов,

датчик освещения для автоматического контроля яркости,

процессор с механизмами искусственного интеллекта,

датчик движения для выхода из режима «Картина» или «Заставка»,

накопитель для хранения мультимедийных и пользовательских данных.

В интерьере телевизоры с большим экраном смотрятся отлично. Чтобы выключенными не привлекали внимания, стоит подбирать цвет корпуса и рамок (если они предусмотрены в конструкции) под цвет стен.