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В России призывают заблокировать стриминговый сервис Twitch

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Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин считает, что сервис Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика на территории России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, Twitch оказывает на молодёжь России большое влияние. Поэтому такую проблему нельзя опускать. Горелкин уверен, что на замену американскому сервису есть хорошие решения российского и китайского производства.

«Сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство… Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ», – отметил Горелкин.

На призыв Горелкина уже отреагировали в Роскомнадзоре. В ведомстве готовы рассмотреть вопрос об ограничении доступа в России к стриминговому сервису Twitch. Однако это решение должно учитывать риски для пользователей, – пишет ТАСС.

«Необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности, принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо в виде блокировки частичной», – заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Он принадлежит Twitch Interactive – дочерней компании Amazon. Это далеко не первое предложение о блокировке Twitch в России. Сервис призывают заблокировать в стране с марта прошлого года.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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