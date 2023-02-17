UARU

UARU

Европейские операторы связи создают свою рекламную компанию. Хотят конкурировать с Google и Meta

НовостиТелеком
- Реклама -

Совместное предприятие (СП) несёт в себе потенциальную угрозу для рекламной гегемонии существующих технологических гигантов – таких, как Google и Meta.

Европейские антимонопольные регуляторные органы предоставили компаниям Deutsche Telekom, Orange, Telefonica и Vodafone безусловное разрешение на создание нового совместного рекламного предприятия.

В заявлении Европейской комиссии указано, что соглашение «не приведёт к значительному снижению конкуренции на рынках Франции, Германии, Италии и Испании».

Каждый из четырёх вышеупомянутых операторов будет иметь 25% акций в совместном предприятии. Его головной офис будет размещён в Бельгии, а управлять им будет независимая команда.

Данное соглашение знаменует собой первую серьёзную попытку телекоммуникационной отрасли ограничить доминирование технологических гигантов в рекламной сфере.

Телекоммуникационные компании впервые объявили о своём намерении создать совместное предприятие в начале года. Тогда они заявили, что предложат «решение цифровой идентификации, основанное на принципах конфиденциальности, для поддержки цифрового маркетинга и рекламной деятельности брендов и издателей».

Платформа работает, создавая уникальный цифровой тег отслеживающий использование приложения и браузера для каждого из абонентов операторов. Затем данным тегом можно поделиться с рекламодателями и издателями, сохраняя за клиентом статус «псевдоанонимности».

- Реклама -

Пользователи должны дать разрешение делиться своим тегом с каждой отдельной третьей стороной, что позволит им лучше управлять тем, какие компании имеют доступ к их данным.

«Пользователи получат доступ к удобному порталу контроля конфиденциальности. Они смогут просматривать информацию о том, каким брендам и издателям было дано согласие, и при потребности отозвать это согласие», – объяснили телекоммуникационные компании в своём заявлении.

Операторы убеждают, что новое СП будет полностью соответствовать европейским нормам конфиденциальности, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и директиву ePrivacy.

Платформа уже запущена в тестовом режиме в Германии. Ожидается, что дополнительные тесты состоятся во Франции и Испании по мере развития платформы.

В конечном итоге операторы надеются сделать свою рекламную платформу доступной для любого оператора в Европе.

Ранее мы сообщали, что европейские операторы тестируют голографические звонки.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

В России призывают заблокировать стриминговый сервис Twitch

Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин считает, что Twitch давно заслужил блокировки или замедления трафика на территории России.
Новости

В 2024 году T-Mobile ликвидирует свою сеть 2G

На своей странице поддержки пользователей компания T-Mobile объявила о планах остановить работу принадлежащей ей устаревшей сети 2G GSM 2 апреля 2024 года.
Новости

В Китае разработали SIM-карту на основе блокчейна

Целью разработки является повышение безопасности мобильных телефонов путём повышения безопасности персональных цифровых активов пользователей телеком-услуг.
Новости

IRIS²: ответ ЕС на спутниковый проект Илона Маска

Новая сеть европейских спутников связи IRIS² будет введена в эксплуатацию с 2024 года – после того, как Европарламент дал проекту зелёный свет.
Новости

Google запустил 5-гигабитный интернет в некоторых городах США

Google Fiber также готовится в ближайшее время запустить услугу 8-гигабитного доступа в интернет для абонентов в Соединённых Штатах.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить