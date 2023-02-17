Европейские операторы связи создают свою рекламную компанию. Хотят конкурировать с Google и Meta

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Совместное предприятие (СП) несёт в себе потенциальную угрозу для рекламной гегемонии существующих технологических гигантов – таких, как Google и Meta.

Европейские антимонопольные регуляторные органы предоставили компаниям Deutsche Telekom, Orange, Telefonica и Vodafone безусловное разрешение на создание нового совместного рекламного предприятия.

В заявлении Европейской комиссии указано, что соглашение «не приведёт к значительному снижению конкуренции на рынках Франции, Германии, Италии и Испании».

Каждый из четырёх вышеупомянутых операторов будет иметь 25% акций в совместном предприятии. Его головной офис будет размещён в Бельгии, а управлять им будет независимая команда.

Данное соглашение знаменует собой первую серьёзную попытку телекоммуникационной отрасли ограничить доминирование технологических гигантов в рекламной сфере.

Телекоммуникационные компании впервые объявили о своём намерении создать совместное предприятие в начале года. Тогда они заявили, что предложат «решение цифровой идентификации, основанное на принципах конфиденциальности, для поддержки цифрового маркетинга и рекламной деятельности брендов и издателей».

Платформа работает, создавая уникальный цифровой тег отслеживающий использование приложения и браузера для каждого из абонентов операторов. Затем данным тегом можно поделиться с рекламодателями и издателями, сохраняя за клиентом статус «псевдоанонимности».

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Пользователи должны дать разрешение делиться своим тегом с каждой отдельной третьей стороной, что позволит им лучше управлять тем, какие компании имеют доступ к их данным.

«Пользователи получат доступ к удобному порталу контроля конфиденциальности. Они смогут просматривать информацию о том, каким брендам и издателям было дано согласие, и при потребности отозвать это согласие», – объяснили телекоммуникационные компании в своём заявлении.

Операторы убеждают, что новое СП будет полностью соответствовать европейским нормам конфиденциальности, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и директиву ePrivacy.

Платформа уже запущена в тестовом режиме в Германии. Ожидается, что дополнительные тесты состоятся во Франции и Испании по мере развития платформы.

В конечном итоге операторы надеются сделать свою рекламную платформу доступной для любого оператора в Европе.

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