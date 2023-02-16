В Китае разработали SIM-карту на основе блокчейна

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Компания Conflux Network – китайский государственный блокчейн, отвечающий регуляторным требованиям, совместно с China Telecom занимается разработкой SIM-карты на основе блокчейна.

Карта BSIM позволяет сохранять открытый и частный ключи пользователя на карте и управлять ими. Она также позволяет делать цифровые подписи таким образом, чтобы частный ключ не выходил из карты. К тому же Карта BSIM может разрешать производить зашифрованное хранение, получение ключей и проводить другие операции.

China Telecom, 2nd largest wireless carrier in China 🇨🇳 (390+ million mobile subscribers), has partnered with Conflux to develop Blockchain-enabled SIM cards – BSIM! pic.twitter.com/LQxz34L432 — Conflux Network Official (@Conflux_Network) February 15, 2023

Этап исследований и разработок для карты BSIM завершён, и она уже подключена к основной сети Conflux для тестирования. Пилотная программа будет запущена в Гонконге до конца текущего года.

Абонентами услуг мобильной связи China Telecom являются более 391 миллиона человек. Для этих абонентов мобильной связи China Telecom появление BSIM значительно снизит барьер доступа к Web3, одновременно ускоряя и защищая транзакции. Целью этой разработки является повышение безопасности мобильных телефонов путём повышения безопасности персональных цифровых активов пользователей телекоммуникационных услуг.

Разработанная BSIM-карта выглядит идентично обычной SIM-карте. Однако она содержит пространство для хранения, которое в 10–20 раз больше и в десятки раз мощнее, чем в традиционной SIM-карте.

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Напомним, осенью прошлого года американская компания представила первую в мире анонимную eSIM со встроенным VPN.