В Китае разработали SIM-карту на основе блокчейна

Компания Conflux Network – китайский государственный блокчейн, отвечающий регуляторным требованиям, совместно с China Telecom занимается разработкой SIM-карты на основе блокчейна.

Карта BSIM позволяет сохранять открытый и частный ключи пользователя на карте и управлять ими. Она также позволяет делать цифровые подписи таким образом, чтобы частный ключ не выходил из карты. К тому же Карта BSIM может разрешать производить зашифрованное хранение, получение ключей и проводить другие операции.

China Telecom, 2nd largest wireless carrier in China 🇨🇳 (390+ million mobile subscribers), has partnered with Conflux to develop Blockchain-enabled SIM cards – BSIM! pic.twitter.com/LQxz34L432

— Conflux Network Official (@Conflux_Network) February 15, 2023