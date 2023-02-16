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UARU

В Китае разработали SIM-карту на основе блокчейна

НовостиТелекомТехнологии
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Компания Conflux Network – китайский государственный блокчейн, отвечающий регуляторным требованиям, совместно с China Telecom занимается разработкой SIM-карты на основе блокчейна.

Карта BSIM позволяет сохранять открытый и частный ключи пользователя на карте и управлять ими. Она также позволяет делать цифровые подписи таким образом, чтобы частный ключ не выходил из карты. К тому же Карта BSIM может разрешать производить зашифрованное хранение, получение ключей и проводить другие операции.

Этап исследований и разработок для карты BSIM завершён, и она уже подключена к основной сети Conflux для тестирования. Пилотная программа будет запущена в Гонконге до конца текущего года.

Абонентами услуг мобильной связи China Telecom являются более 391 миллиона человек. Для этих абонентов мобильной связи China Telecom появление BSIM значительно снизит барьер доступа к Web3, одновременно ускоряя и защищая транзакции. Целью этой разработки является повышение безопасности мобильных телефонов путём повышения безопасности персональных цифровых активов пользователей телекоммуникационных услуг.

Разработанная BSIM-карта выглядит идентично обычной SIM-карте. Однако она содержит пространство для хранения, которое в 10–20 раз больше и в десятки раз мощнее, чем в традиционной SIM-карте.

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Напомним, осенью прошлого года американская компания представила первую в мире анонимную eSIM со встроенным VPN.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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