TuneIn Explorer: кликабельная карта мира для прослушивания радиостанций

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TuneIn предлагает пользователям новую возможность открыть для себя более 100 000 радиостанций, которые можно прослушивать на платформе в потоковом режиме.

Платформа прямых потоковых трансляций аудио TuneIn запустила TuneIn Explorer. Это интерактивная онлайн-карта, которая позволяет слушателям легко находить радиоконтент, транслируемый непосредственно из разных уголков мира.

Карта TuneIn Explorer несколько напоминает интерактивную карту мира от проекта Radio Garden. При этом она отличается от неё тем, что в верхней части страницы с картой пользователям предлагаются кнопки быстрого доступа к определённым жанрам, например, «Классическая музыка», «Кантри» и «Топ 40». Кроме того, радиостанции, доступные через TuneIn Explorer, берутся только из собственного каталога станций TuneIn.

Таким образом, TuneIn Explorer – это привлекательный, простой и информативный инструмент, дающий любителям радио возможность узнать больше о впечатляющем выборе форматов контента и уголков мира, из которых ведутся трансляции.