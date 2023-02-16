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TuneIn Explorer: кликабельная карта мира для прослушивания радиостанций

НовостиРадио
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TuneIn предлагает пользователям новую возможность открыть для себя более 100 000 радиостанций, которые можно прослушивать на платформе в потоковом режиме.

Платформа прямых потоковых трансляций аудио TuneIn запустила TuneIn Explorer. Это интерактивная онлайн-карта, которая позволяет слушателям легко находить радиоконтент, транслируемый непосредственно из разных уголков мира.

Карта TuneIn Explorer несколько напоминает интерактивную карту мира от проекта Radio Garden. При этом она отличается от неё тем, что в верхней части страницы с картой пользователям предлагаются кнопки быстрого доступа к определённым жанрам, например, «Классическая музыка», «Кантри» и «Топ 40». Кроме того, радиостанции, доступные через TuneIn Explorer, берутся только из собственного каталога станций TuneIn.

Карта радио TuneIn Explorer

Таким образом, TuneIn Explorer – это привлекательный, простой и информативный инструмент, дающий любителям радио возможность узнать больше о впечатляющем выборе форматов контента и уголков мира, из которых ведутся трансляции.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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