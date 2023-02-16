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UARU

Google запустил 5-гигабитный интернет в некоторых городах США

НовостиТелеком
Фото: Time
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Google Fiber увеличивает скорость и доступность интернет-подключения, предлагая новые 5-ти гигабитные пакеты абонентам в США. В настоящее время подключение доступно в Канзас-Сити, Западном Де-Мойне и во всех городах штата Юта.

Данная услуга предоставляет клиентам возможность симметричного 5-гигабитного подключения за 125 долларов США в месяц, что является конкурентоспособной ценой по сравнению с планами на 1 и 2 гигабита.

Google Fiber также готовится в ближайшее время запустить услугу 8-гигабитного доступа.

В настоящее время компания расширяет покрытие своих услуг на новые города США, включая штаты Аризона, Колорадо, Айова, Небраска и, возможно, Айдахо и Невада.

Улучшение показателей скорости является частью новой политики Google с фокусом на развитие сети Fiber. Недавно компания объявила о первом расширении сети за многие годы. Всё это делает Fiber возмутителем спокойствия телеком-отрасли США, побуждая конкурентов повышать скорость и снижать цены на существующие планы.

Comcast уже предлагает услугу доступа в интернет на скорости 6 Гбит/сек в некоторых регионах. Однако она стоит колоссальных 300 долларов и не включает функцию симметричной загрузки.

Google Fiber также работает над улучшением своей инфраструктуры и доступности в ближайшие годы. В компании убеждены, что её услуги по подключению на скорости 5 и 8 Гбит будет достаточно, чтобы привлечь клиентов и удерживать существующих.

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Напомним, в своё время аналитик Крейг Мофетт сравнил Google Fiber с вирусом Эболы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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