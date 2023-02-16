Google запустил 5-гигабитный интернет в некоторых городах США

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Google Fiber увеличивает скорость и доступность интернет-подключения, предлагая новые 5-ти гигабитные пакеты абонентам в США. В настоящее время подключение доступно в Канзас-Сити, Западном Де-Мойне и во всех городах штата Юта.

Данная услуга предоставляет клиентам возможность симметричного 5-гигабитного подключения за 125 долларов США в месяц, что является конкурентоспособной ценой по сравнению с планами на 1 и 2 гигабита.

Google Fiber также готовится в ближайшее время запустить услугу 8-гигабитного доступа.

В настоящее время компания расширяет покрытие своих услуг на новые города США, включая штаты Аризона, Колорадо, Айова, Небраска и, возможно, Айдахо и Невада.

Улучшение показателей скорости является частью новой политики Google с фокусом на развитие сети Fiber. Недавно компания объявила о первом расширении сети за многие годы. Всё это делает Fiber возмутителем спокойствия телеком-отрасли США, побуждая конкурентов повышать скорость и снижать цены на существующие планы.

Comcast уже предлагает услугу доступа в интернет на скорости 6 Гбит/сек в некоторых регионах. Однако она стоит колоссальных 300 долларов и не включает функцию симметричной загрузки.

Google Fiber также работает над улучшением своей инфраструктуры и доступности в ближайшие годы. В компании убеждены, что её услуги по подключению на скорости 5 и 8 Гбит будет достаточно, чтобы привлечь клиентов и удерживать существующих.

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Напомним, в своё время аналитик Крейг Мофетт сравнил Google Fiber с вирусом Эболы.