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Конец эпохи: Microsoft отправила «на пенсию» Internet Explorer

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В этом году день Святого Валентина не принёс любви к тем, кто пережил ранние этапы становления всемирной сети.

Во вторник корпорация Microsoft официально прекратила поддержку Internet Explorer для настольных компьютеров.

Браузер впервые был представлен в 1995 году в качестве программы для устройств, работавших под управлением ОС Windows. В общей сложности было выпущено 11 версий браузера Internet Explorer, последняя из которых появилась в 2013 году.

Однако, за почти три десятилетия своего существования web-браузер сильно устарел, что заставило Microsoft подумать над его удалением.

В 2015 году в Microsoft объявили, что заменят Internet Explorer на Microsoft Edge, который станет браузером по умолчанию для ОС Windows 10.

Корпорация Microsoft объявила об отправке браузера Internet Explorer «на пенсию» ещё в июне прошлого года. Однако лишь после вышедшего во вторник обновления пользователи Windows 10 перестали иметь доступ к web-браузеру.

«Изменение касательно использования обновления Microsoft Edge для отключения IE призвано обеспечить пользователям лучший опыт работы и помочь организациям перевести последних пользователей IE11 (Internet Explorer 11) на Microsoft Edge», – заявили в Microsoft.

Все устройства, которые пытаются открыть Internet Explorer, будут перенаправлены на web-браузер Microsoft Edge.

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Microsoft также намерена удалить визуальные ссылки, такие как значок панели задач Internet Explorer, в обновлении, которое выйдет позже в этом году. В настоящее время обновление запланировано на 13 июня.

Сегодня в мире доминирует браузер Chrome, имеющий долю примерно 65% мирового рынка браузеров, за которым следует Safari от Apple с 19%, согласно данным аналитической компании Statcounter. Наследник Internet Explorer, Edge, отстаёт примерно на 4%, немного опережая Firefox.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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