Конец эпохи: Microsoft отправила «на пенсию» Internet Explorer

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В этом году день Святого Валентина не принёс любви к тем, кто пережил ранние этапы становления всемирной сети.

Во вторник корпорация Microsoft официально прекратила поддержку Internet Explorer для настольных компьютеров.

Браузер впервые был представлен в 1995 году в качестве программы для устройств, работавших под управлением ОС Windows. В общей сложности было выпущено 11 версий браузера Internet Explorer, последняя из которых появилась в 2013 году.

Однако, за почти три десятилетия своего существования web-браузер сильно устарел, что заставило Microsoft подумать над его удалением.

В 2015 году в Microsoft объявили, что заменят Internet Explorer на Microsoft Edge, который станет браузером по умолчанию для ОС Windows 10.

Корпорация Microsoft объявила об отправке браузера Internet Explorer «на пенсию» ещё в июне прошлого года. Однако лишь после вышедшего во вторник обновления пользователи Windows 10 перестали иметь доступ к web-браузеру.

«Изменение касательно использования обновления Microsoft Edge для отключения IE призвано обеспечить пользователям лучший опыт работы и помочь организациям перевести последних пользователей IE11 (Internet Explorer 11) на Microsoft Edge», – заявили в Microsoft.

Все устройства, которые пытаются открыть Internet Explorer, будут перенаправлены на web-браузер Microsoft Edge.

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Microsoft также намерена удалить визуальные ссылки, такие как значок панели задач Internet Explorer, в обновлении, которое выйдет позже в этом году. В настоящее время обновление запланировано на 13 июня.

Сегодня в мире доминирует браузер Chrome, имеющий долю примерно 65% мирового рынка браузеров, за которым следует Safari от Apple с 19%, согласно данным аналитической компании Statcounter. Наследник Internet Explorer, Edge, отстаёт примерно на 4%, немного опережая Firefox.