UARU

UARU

Viber запускает функцию, которая поможет сэкономить память

НовостиИнтернет
- Реклама -
Новая функция в Viber предоставляет пользователям контроль над хранилищем, упрощая выбор и удаление медиафайлов и высвобождение места.

Компания Rakuten Viber, мировой лидер в области защищённого обмена частными сообщениями и голосовой связи, объявила о запуске новой функции управления хранилищем. Она позволяет пользователям мессенджера Viber легко контролировать своё хранилище и при необходимости освобождать место в памяти гаджета.

Пользователи, сталкивающиеся с проблемой ограниченного объема памяти устройства, смогут использовать приложение Viber более эффективно.

Размеры медиа-сообщений растут из-за увеличения использования видео, элементов добавленной реальности, изображений и прочих форм интерактивного общения, поэтому более старые версии мобильных устройств с трудом обрабатывают пересылаемые данные.

По данным компании GlobalStats примерно 40% пользователей мобильных устройств и планшетов Android используют версию 11.0 или более старшую. Из-за этого значительное количество людей страдает из-за нехватки памяти на их устройствах.

Новая функция управления хранилищем в Viber позволит пользователям очищать кэш всего приложения, либо выбирать, какие именно чаты нуждаются в «чистке» для освобождения места. Управление хранилищем позволяет пользователям видеть, сколько места Viber занимает на их устройстве, какой общий объём памяти у них есть, сколько свободного места остаётся, и сколько памяти занимает каждый чат.

Пользователи смогут удалить ненужные файлы, выбрав вариант удаления файлов в чате. Это приведёт к удалению любого медиаконтента из чата. Например, видео, изображений или файлов, исключительно на пользовательском устройстве, выполняющем это действие, оставляя медиафайлы без изменений для других участников чата. Если пользователи уже загрузили файлы, полученные через приложение, они будут безопасно сохранены на пользовательском устройстве и останутся безопасно сохранёнными на устройстве пользователя.

Напомним, летом прошлого года Viber запустил собственный цифровой кошелек Payments.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

В так называемой ДНР заблокировали сервисы Google, а также Zoom и Viber

Телекоммуникационные операторы так называемой Донецкой Народной Республики начали блокировать сервисы Google, а также Zoom и Viber.
Новости

Разработчики представили протокол беспроводной связи Wi-R – в нем для передачи данных используется тело человека

Протокол Wi-R – это неизлучающая технология связи ближнего поля, использующая для связи электроквазистатические (EQS) поля.
Новости

Samsung планирует производить все смартфоны из переработанного пластика

К 2050 году южнокорейская компания Samsung планирует использовать переработанный пластик для производства всех смартфонов.
Новости

«Українське Радіо» начало вещание в цифровом формате в двух крупнейших городах Испании

Начиная с 13 февраля 2023 года программы «Українського Радіо» доступны слушателям цифрового радиоэфира в Мадриде и Барселоне.
Новости

Впервые в Украине: MEGOGO покажет футбольные матчи на жестовом языке

Медиасервис MEGOGO в прямом эфире будет переводить избранные матчи еврокубков для зрителей с нарушением слуха, что позволит посмотреть футбол на жестовом языке.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить