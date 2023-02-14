Viber запускает функцию, которая поможет сэкономить память

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Новая функция в Viber предоставляет пользователям контроль над хранилищем, упрощая выбор и удаление медиафайлов и высвобождение места.

Компания Rakuten Viber, мировой лидер в области защищённого обмена частными сообщениями и голосовой связи, объявила о запуске новой функции управления хранилищем. Она позволяет пользователям мессенджера Viber легко контролировать своё хранилище и при необходимости освобождать место в памяти гаджета.

Пользователи, сталкивающиеся с проблемой ограниченного объема памяти устройства, смогут использовать приложение Viber более эффективно.

Размеры медиа-сообщений растут из-за увеличения использования видео, элементов добавленной реальности, изображений и прочих форм интерактивного общения, поэтому более старые версии мобильных устройств с трудом обрабатывают пересылаемые данные.

По данным компании GlobalStats примерно 40% пользователей мобильных устройств и планшетов Android используют версию 11.0 или более старшую. Из-за этого значительное количество людей страдает из-за нехватки памяти на их устройствах.

Новая функция управления хранилищем в Viber позволит пользователям очищать кэш всего приложения, либо выбирать, какие именно чаты нуждаются в «чистке» для освобождения места. Управление хранилищем позволяет пользователям видеть, сколько места Viber занимает на их устройстве, какой общий объём памяти у них есть, сколько свободного места остаётся, и сколько памяти занимает каждый чат.

Пользователи смогут удалить ненужные файлы, выбрав вариант удаления файлов в чате. Это приведёт к удалению любого медиаконтента из чата. Например, видео, изображений или файлов, исключительно на пользовательском устройстве, выполняющем это действие, оставляя медиафайлы без изменений для других участников чата. Если пользователи уже загрузили файлы, полученные через приложение, они будут безопасно сохранены на пользовательском устройстве и останутся безопасно сохранёнными на устройстве пользователя.

Напомним, летом прошлого года Viber запустил собственный цифровой кошелек Payments.