Разработчики представили протокол беспроводной связи Wi-R – в нем для передачи данных используется тело человека

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В Ixana надеются совершить революцию в сфере связи. Для этого в компании планируют необычно уменьшить, а не увеличить радиус действия системы беспроводной передачи сигналов. Для этого используется безызлучательная система, которую в компании назвали Wi-R. Она позволяет передавать разнообразные данные – начиная от контактной информации и заканчивая потоковым видео – через рукопожатие.

В компании Ixana сообщили о возможности получения у неё комплектов для разработчиков с поддержкой протокола Wi-R, ещё не получившего признания и распространения.

Протокол Wi-R – это неизлучающая технология связи ближнего поля, использующая для связи электроквазистатические (EQS) поля, что даёт возможность использовать в качестве проводника человеческое тело. Система потребляет до 100 раз меньше энергии на один бит информации по сравнению с Bluetooth.

В некотором роде протокол Wi-R сочетает в себе беспроводную и проводную связь. Радиус действия собственно беспроводной сети Wi-R составляет всего от 5 до 10 сантиметров, но поскольку он также использует человеческое тело, к которому прикреплено Wi-R устройство, общий радиус действия проводника составляет до 5 метров.

В то время как традиционные решения беспроводной связи, такие как Bluetooth, создают вокруг человека 5-10-метровое поле, протокол Wi-R создаёт сеть на теле (BAN), которую можно использовать для подключения смартфона к кардиостимулятору, смарт-часам и /или наушникам, получая при этом более высокий уровень безопасности/конфиденциальности и обеспечивая более длительный срок службы аккумулятора.

Беспроводная связь в данном случае необходима для подключения к локальной сети (с использованием человеческого тела в качестве канала связи) носимых устройств – таких, как часы, смартфоны, наушники, кардиостимуляторы и т.д. Основная часть трафика приходится на тело, используемое в качестве проводника, и, в частности, на связь с устройствами другого человека. Вы можете подключаться к смартфону или бумбоксу своего собеседника, просто прикоснувшись к его руке или к любому другому открытому участку кожи, как показано на видео ниже.

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Разработчики утверждают, что протокол Wi-R, реализованный в первом чипе YR11, обладает рекордной энергоэффективностью, что делает его использование в 100 раз более экономичным, чем, например, использование Bluetooth. В то же время скорость обмена данными будет ненамного ниже – она достигает отметки в 1 Мбит/сек.

При этом разработчики обещают её увеличение в примерно 20 раз благодаря использованию новой версии чипа YR21. Ограниченный диапазон действия системы беспроводной связи Wi-R делает этот протокол более защищённым от прослушивания, хотя никто также не может преодолеть стандартную защиту.

Компания уже принимает заказы на чип YR11 (100K MOQ) или модуль связи Wi-R Audio/Video на основе YR11 (10K MOQ). Сейчас можно приобрести комплекты по цене от 899 до 2299.99 долларов – в зависимости от перечня элементов в конкретном наборе. Подключение по протоколу Wi-R добавляется в смартфон через плагин USB-C, а в каждом комплекте предоставляется Android SDK.

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