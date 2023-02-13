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Впервые в Украине: MEGOGO покажет футбольные матчи на жестовом языке

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Впервые в Украине можно будет посмотреть футбол на жестовом языке. Медиасервис MEGOGO в прямом эфире будет переводить избранные матчи еврокубков для зрителей с нарушением слуха.

Первая трансляция состоится уже 16 февраля в 19:45 со стыкового поединка плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23 между донецким «Шахтером» и «Ренном». Напомним, что последний на групповом этапе турнира осенью дважды одолел другого украинского гранда – «Динамо Киев». А уже 23 февраля в 22:00 можно будет просмотреть ответный матч.

Первый прямой эфир с использованием жестового языка  будет доступен в отдельной трансляции MEGOGO по ссылке. Перевод будет осуществлять команда социальной инициативы сервиса – «Смотри как слышно». Также впоследствии зрителей будет ждать перевод топовых матчей Лиги Чемпионов. За анонсами можно следить в Telegram-канале «DEAF: Смотри как слышно».

Напомним, команда «Смотри как слышно» создает возможность просмотра лучшего мирового контента для зрителей с нарушением слуха. Для этого она делает перевод на жестовой язык. Также команда делает контент для людей с проблемами зрения, создавая аудио-описание. На платформе доступен отдельный раздел с медиапродуктами на жестовом языке, который насчитывает около 1000 часов контента. На медиасервисе также работает интерактивный канал «Смотри как слышно».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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