10 самых популярных фильмов всех времён от Netflix

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Компания Netflix обнародовала список из десяти оригинальных фильмов, которые наиболее часто просматривались за всю её историю. Семь из этих фильмов вышли на экраны в последние два года, а большинство из них не получила признания критиков.

В рейтинге Netflix учитывается то, на протяжении какого количества часов фильм просматривали в 28-дневный период после его выхода. Таким образом, в список не попали фильмы, популярность которых выросла через некоторое время после выхода на экраны.

1. «Красное уведомление» (2021)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 364 миллиона

В главных ролях: Двейн «Скала» Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот

В этом комедийном боевике агент Интерпола пытается выследить и задержать известных международных похитителей предметов искусства.

2. «Не смотри вверх» (2021)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 360 миллионов

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Джона Хилл

Сатирический фильм о двух неизвестных астрономах, пытающихся предупредить мир о приближающейся к Земле комете.

3. «Птичий короб» (2018)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 282 миллиона

В ролях: Сандра Баллок, Джон Малкович

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Триллер ужасов, снятый по мотивам одноимённого романа 2014-го года. В нём рассказывается о женщине и её детях, борющихся за выживание в постапокалиптическом мире, в котором таинственная сущность уничтожает массы людей.

4. «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 280 миллионов

В ролях: Дэниел Крейг, Эдвард Нортон

Продолжение фильма «Достать ножи» 2019-го года, в котором детектив Бенуа Блан возвращается, чтобы взяться за дело, связанное с технологическим миллиардером, организовывающем игры с загадочными убийствами на своём частном острове в Греции.

5. «Серый человек» (2022)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 254 миллиона

В ролях: Райан Гослинг, Ана де Армас, Крис Эванс

Снятый по роману 2008 года, фильм рассказывает об агенте ЦРУ, который заполучает секретную информацию о своём начальнике, что вызывает охоту за ним. А координирует её его бывший коллега.

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6. «Проект “Адам”» (2022)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 233 миллиона

В ролях: Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало

Научно-фантастический фильм, в котором путешествующий во времени пилот истребителя разбился в 2022-м году и объединился с 12-летней версией самого себя, чтобы изменить будущее и спасти мир.

7. «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (2020)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 232 миллиона

В ролях: Крис Хемсворт, Рудракш Джайсвал

Бывшего австралийского солдата особой воздушной службы, ставшего наёмником, нанимают, чтобы он разыскал пропавшего сына индийского криминального авторитета. Он отправляется на миссию в Бангладеш, но всё идёт не так, как планировалось…

8. «Пурпурные сердца» (2022)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 229 миллионов

В ролях: София Карсон, Николас Галицин

Романтическая история, снятая по одноимённому роману, рассказывает о морском пехотинце и певице-новичке, которые женятся, чтобы получить военные льготы и расплатиться с долгами.

9. «Непрощённая» (2021)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 215 миллионов

В ролях: Сандра Баллок, Джон Бернтал

Отсидевшая 20 лет в тюрьме за убийство женщина воссоединяется со своей младшей сестрой и пытается начать свою жизнь заново, однако, люди не желают её простить.

10. «Ирландец» (2019)

Количество часов просмотра за первые 28 дней: 215 миллионов

В ролях: Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Аль Пачино, Харви Кейтель, Анна Паквин, Стивен Грэм

Фильм Мартина Скорсезе, рассказывающий историю о водителе грузовика, который связывается с мафиози из Пенсильвании и его преступной семьёй, а затем становится искусным наёмным убийцей.