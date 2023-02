Российский спутник развалился на орбите – обломки могут оставаться в космосе более 100 лет

- Реклама -

Предполагают, что спутник «Космос 2499» был спутником-шпионом, или же это было экспериментальное испытание оружия. Но, что бы это ни было – его уже не существует как единого целого.

На этой неделе официальные лица США подтвердили информацию о том, что таинственный российский спутник неизвестного назначения распадается на части прямо на низкой околоземной орбите.

В 2013-2014 годах Россия запустила в космос несколько спутников. Одним из них и был объект, которому наблюдатели за космосом присвоили имя «Космос 2499». Никто точно не знает, что представляет собой «Космос 2499», но он был запущен вместе со спутниками связи.

Спутник не упоминался в официальном сообщении о запуске, и потому сначала его считали просто куском мусора, пока он не начал маневрировать на орбите.

Тогда эксперты начали высказывать свои предположения, сводившиеся к тому, что, возможно, это спутник-шпион, или же экспериментальное противоспутниковое оружие.

В начале этой недели в Космических силах США, подтвердили информацию о том, что 4 января «Космос 2499» развалился на 85 кусков, болтающихся в космосе на высоте около 1100 км над Землёй.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) – occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude – analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc

— 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023