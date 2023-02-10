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Российский спутник развалился на орбите – обломки могут оставаться в космосе более 100 лет

НовостиСпутниковая связь
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Предполагают, что спутник «Космос 2499» был спутником-шпионом, или же это было экспериментальное испытание оружия. Но, что бы это ни было – его уже не существует как единого целого.

Что произошло

На этой неделе официальные лица США подтвердили информацию о том, что таинственный российский спутник неизвестного назначения распадается на части прямо на низкой околоземной орбите.

В 2013-2014 годах Россия запустила в космос несколько спутников. Одним из них и был объект, которому наблюдатели за космосом присвоили имя «Космос 2499». Никто точно не знает, что представляет собой «Космос 2499», но он был запущен вместе со спутниками связи.

Спутник не упоминался в официальном сообщении о запуске, и потому сначала его считали просто куском мусора, пока он не начал маневрировать на орбите.

Тогда эксперты начали высказывать свои предположения, сводившиеся к тому, что, возможно, это спутник-шпион, или же экспериментальное противоспутниковое оружие.

85 фрагментов

В начале этой недели в Космических силах США, подтвердили информацию о том, что 4 января «Космос 2499» развалился на 85 кусков, болтающихся в космосе на высоте около 1100 км над Землёй.

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Стражи покоя Америки в настоящее время отслеживают перемещение десятков мчащихся в космосе обломков. Сообщается, что эти обломки будут жить в атмосфере в течение многих лет.

Что известно о «Космосе 2499»

Спутник «Космос 2499» и подобные объекты годами притягивали к себе внимание наблюдателей за небом. Журналист Анатолий Зак отслеживал и подробно описывал странные движения объекта на своём web-сайте Russianspaceweb, на котором он каталогизирует амбиции Москвы, связанные с космическим пространством.

Для чего существовал «Космос 2499» и почему он развалился? Ответа на этот вопрос никто не знает.

По словам Зака и других наблюдателей, спутник «Космос 2499» после своего запуска на орбиту совершал необычные маневры, преследуя свою собственную ступень ракеты. И это указывало на то, что спутником управляли, либо он выполнял определённую заложенную в него программу.

25 ноября 2014 года он вёл трансляцию азбукой Морзе, которую приняли радиолюбители. По словам Зака, Олег Остапенко, тогдашний руководитель российского космического агентства «Роскосмос», во время своей пресс-конференции 2014 объяснил, что «Космос 2499» не был «спутником-убийцей», а также указал, что аппарат был разработан для проведения определённых, неназванных исследований.

Остапенко также отметил, что спутник к тому времени уже выполнил свою миссию. Однако после этого он продолжал маневрировать в космосе еще несколько лет. По словам Зака, «Космос 2499» последний раз маневрировал в 2017 году.

Теперь всё, что осталось от спутника, – это просто обломки, кружащиеся над Землей.

Ранее мы сообщали, что оператор Intelsat отключил рабочий модуль спутника Galaxy 15 из-за неконтролируемого дрейфа на орбите.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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