Российский спутник развалился на орбите – обломки могут оставаться в космосе более 100 лет

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Предполагают, что спутник «Космос 2499» был спутником-шпионом, или же это было экспериментальное испытание оружия. Но, что бы это ни было – его уже не существует как единого целого.

Что произошло

На этой неделе официальные лица США подтвердили информацию о том, что таинственный российский спутник неизвестного назначения распадается на части прямо на низкой околоземной орбите.

В 2013-2014 годах Россия запустила в космос несколько спутников. Одним из них и был объект, которому наблюдатели за космосом присвоили имя «Космос 2499». Никто точно не знает, что представляет собой «Космос 2499», но он был запущен вместе со спутниками связи.

Спутник не упоминался в официальном сообщении о запуске, и потому сначала его считали просто куском мусора, пока он не начал маневрировать на орбите.

Тогда эксперты начали высказывать свои предположения, сводившиеся к тому, что, возможно, это спутник-шпион, или же экспериментальное противоспутниковое оружие.

85 фрагментов

В начале этой недели в Космических силах США, подтвердили информацию о том, что 4 января «Космос 2499» развалился на 85 кусков, болтающихся в космосе на высоте около 1100 км над Землёй.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) – occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude – analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc — 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023

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Стражи покоя Америки в настоящее время отслеживают перемещение десятков мчащихся в космосе обломков. Сообщается, что эти обломки будут жить в атмосфере в течение многих лет.

Что известно о «Космосе 2499»

Спутник «Космос 2499» и подобные объекты годами притягивали к себе внимание наблюдателей за небом. Журналист Анатолий Зак отслеживал и подробно описывал странные движения объекта на своём web-сайте Russianspaceweb, на котором он каталогизирует амбиции Москвы, связанные с космическим пространством.

Для чего существовал «Космос 2499» и почему он развалился? Ответа на этот вопрос никто не знает.

По словам Зака и других наблюдателей, спутник «Космос 2499» после своего запуска на орбиту совершал необычные маневры, преследуя свою собственную ступень ракеты. И это указывало на то, что спутником управляли, либо он выполнял определённую заложенную в него программу.

25 ноября 2014 года он вёл трансляцию азбукой Морзе, которую приняли радиолюбители. По словам Зака, Олег Остапенко, тогдашний руководитель российского космического агентства «Роскосмос», во время своей пресс-конференции 2014 объяснил, что «Космос 2499» не был «спутником-убийцей», а также указал, что аппарат был разработан для проведения определённых, неназванных исследований.

Остапенко также отметил, что спутник к тому времени уже выполнил свою миссию. Однако после этого он продолжал маневрировать в космосе еще несколько лет. По словам Зака, «Космос 2499» последний раз маневрировал в 2017 году.

Теперь всё, что осталось от спутника, – это просто обломки, кружащиеся над Землей.

Ранее мы сообщали, что оператор Intelsat отключил рабочий модуль спутника Galaxy 15 из-за неконтролируемого дрейфа на орбите.