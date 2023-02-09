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SpaceX ограничила использование Украиной спутниковой системы Starlink в военных целях

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Руководитель SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что в компании не желают превращения телекоммуникационных сетей в «орудие для ведения войны».

Компания SpaceX приняла меры, направленные на ограничение использования Украиной сети спутникового интернета Starlink в военных целях. Об этом заявила в среду топ-менеджер компании, созданной Илоном Маском.

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл отметила, что управляемая ею компания предприняла шаги, направленные на ограничение возможностей Украины использовать систему Starlink (под этим брендом работает система доступа к спутниковому интернету) в военных целях.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы их уже сделали», – сказала она журналистам после выступления на мероприятии, посвящённом развитию космической отрасли. При этом топ-менеджер компании отказалась рассказывать подробности.

Сеть спутниковой интернет-связи Starlink от компании SpaceX сыграла важную роль во время продолжающейся российско-украинской войны.

Госпожа Шотвелл сообщила о том, что украинским военным было дано разрешение на использование сети Starlink для нужд обычной связи. Помимо этого, высокоскоростной интернет, предлагаемый компания, также помог в реализации гуманитарных программ, обеспечивая связь между семьями и больницами.

В сентябре господин Маск написал в своём Twitter, что Starlink предназначен для использования исключительно в мирных целях. В условиях технического обслуживания Starlink также прописано, что подключения к интернету, обеспечиваемые системой, не предназначены для военных целей.

Использование системы Starlink для связи с беспилотниками выходит за рамки соглашения с украинским правительством, сказала Гвинн Шотвелл, добавив, что контракт был заключён для реализации гуманитарных целей.

Рашее мы сообщали, что в поездах «Интерсити» появится Wi-Fi на базе Starlink.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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