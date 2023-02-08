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Илон Маск попытается запустить Starship в марте – подробности

НовостиСобытия
Фото: SpaceX
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Генеральный директор компании SpaceX в своём Twitter сообщил, что компания планирует запустить в космос свою ракетную систему Starship уже в марте, в случае успешного завершения всех предварительных испытаний. В твите было написано: «Если все испытания пройдут хорошо, мы планируем попытаться запустить Starship в следующем месяце».

Оправдаются ли надежды SpaceX связанные со Starship?

В январе Илон Маск намекнул на весьма благоприятные перспективы касательно запуска ракетной системы от SpaceX уже в марте. На протяжении февраля компания будет активно работать над подготовкой потенциального запуска, который станет важной вехой в реализации планов компании, направленных на запуск на орбиту огромного космического корабля. Данный тестовый полёт станет решающим шагом к достижению их конечной цели – отправке астронавтов NASA на Луну.

Что известно о Starship

В последние месяцы ажиотаж вокруг космического корабля Starship от компании SpaceX неуклонно рос. И на это есть весомые причины. Космический корабль Starship может стать самым большим космическим аппаратом, способным транспортировать людей в различные пункты назначения в космосе. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что Международная космическая станция (МКС) по своим размерам больше. Однако она была построена непосредственно на орбите путем сборки нескольких модулей, запущенных перед этим различными космическими аппаратами.

Starship – это система, состоящая из двух частей. Среди них – космический корабль и мощная ракета Super Heavy, способная выводить в космос сверхтяжёлые грузы. Ракета Super Heavy поднимет космический корабль на высоту примерно 65 километров, где он отделится от неё. После этого ракета совершит контролируемое снижение обратно на Землю.

Тем временем, космический корабль, используя собственные двигатели, продолжит своё путешествие на орбиту. Данный компонент системы Starship уже был проверен в течение нескольких коротких тестовых полётов, которые прошли с разными степенями успеха. Однако, будущая космическая миссия станет первой, когда вся система будет готова для совместного путешествия на орбиту. Ожидалось, что это первое орбитальное путешествие системы состоится в сентябре 2022 года, однако с тех пор его уже неоднократно откладывали.

Напомним, в конце января SpaceX запустила в космос самый тяжёлый за всю свою историю полезный груз

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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