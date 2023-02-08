Илон Маск попытается запустить Starship в марте – подробности

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Генеральный директор компании SpaceX в своём Twitter сообщил, что компания планирует запустить в космос свою ракетную систему Starship уже в марте, в случае успешного завершения всех предварительных испытаний. В твите было написано: «Если все испытания пройдут хорошо, мы планируем попытаться запустить Starship в следующем месяце».

Оправдаются ли надежды SpaceX связанные со Starship?

В январе Илон Маск намекнул на весьма благоприятные перспективы касательно запуска ракетной системы от SpaceX уже в марте. На протяжении февраля компания будет активно работать над подготовкой потенциального запуска, который станет важной вехой в реализации планов компании, направленных на запуск на орбиту огромного космического корабля. Данный тестовый полёт станет решающим шагом к достижению их конечной цели – отправке астронавтов NASA на Луну.

Что известно о Starship

В последние месяцы ажиотаж вокруг космического корабля Starship от компании SpaceX неуклонно рос. И на это есть весомые причины. Космический корабль Starship может стать самым большим космическим аппаратом, способным транспортировать людей в различные пункты назначения в космосе. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что Международная космическая станция (МКС) по своим размерам больше. Однако она была построена непосредственно на орбите путем сборки нескольких модулей, запущенных перед этим различными космическими аппаратами.

Starship – это система, состоящая из двух частей. Среди них – космический корабль и мощная ракета Super Heavy, способная выводить в космос сверхтяжёлые грузы. Ракета Super Heavy поднимет космический корабль на высоту примерно 65 километров, где он отделится от неё. После этого ракета совершит контролируемое снижение обратно на Землю.

Тем временем, космический корабль, используя собственные двигатели, продолжит своё путешествие на орбиту. Данный компонент системы Starship уже был проверен в течение нескольких коротких тестовых полётов, которые прошли с разными степенями успеха. Однако, будущая космическая миссия станет первой, когда вся система будет готова для совместного путешествия на орбиту. Ожидалось, что это первое орбитальное путешествие системы состоится в сентябре 2022 года, однако с тех пор его уже неоднократно откладывали.

Напомним, в конце января SpaceX запустила в космос самый тяжёлый за всю свою историю полезный груз