Украинский медиасервис MEGOGO выходит на рынок Польши

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MEGOGO открывает офис, и значительно расширяет каталог польского контента. Таким образом Польша станет четырнадцатым рынком, где украинская компания будет предоставлять свои услуги.

Предложение сервиса в первую очередь включает пакеты телевидения с интерактивными функциями, а также пополняемую библиотеку фильмов и сериалов. Офис компании в Варшаве возглавил Артур Пацула, ранее работавший в The Walt Disney Company, Sony Music Poland и Solopan.

«В последние месяцы мы тщательно готовили запуск медиасервиса. ТВ-пакеты будут охватывать все ведущие каналы польского рынка, такие как TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фильмов в разнообразном ценовом диапазоне собран благодаря плодотворному сотрудничеству с партнерами по польскому и международному рынку», – рассказывает Артур Пацула.

Кроме того, MEGOGO подготовил дополнительное предложение для всех находящихся на территории Польши украинцев. Зрителям доступно 70 популярных украиноязычных телеканалов в специальном пакете «ТВ и Кино UA».

«За одиннадцать лет мы сформировали очень мощную команду! Качество продукта MEGOGO и уникальные компетенции наших специалистов позволяют продолжать работу на высоком уровне при всех вызовах времени, а также развиваться, в том числе и на международных рынках, – комментирует запуск СЕО и основатель MEGOGO Владимир Боровик. – С начала полномасштабного вторжения миллионам украинцев пришлось покинуть дома и найти убежище в Польше. Заинтересованность в нашем сервисе здесь настолько высока, что открытие офиса было только вопросом времени».

MEGOGO Voice, собственная студия медиасервиса, подготовила польскоязычные озвучки для украинских фильмов и сериалов. Уже доступны фильмы «Джек и Лондон», «Любовь и блоггеры», сериал «Брюс» и другие. Таким образом, компания хочет способствовать культурному обмену между странами.

Условия подписки: «Стартовая» стоит 9,99 злотых, «Оптимальная» – 29,99 злотых, «Максимальная» – 39,99 злотых, «ТВ и Кино UA» – 14,99 злотых. Чтобы ознакомиться со всеми контентными предложениями MEGOGO на территории Польши, необходимо посетить сайт https://megogo.net/pl и находиться на территории страны.