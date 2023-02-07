Сегодня Всемирный день безопасного интернета: что об этом нужно знать?

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Впервые День безопасного интернета отмечали 7 февраля 2004 года. Эта дата была установлена европейской сетью информационных центров Insafe, способствующих укреплению безопасности в интернете и развитию цифровой грамотности.

Интернет стал уже неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Существование без интернета кажется нам невозможным, поэтому безопасность при нахождении в сети имеет первостепенное значение. В этом году День безопасного интернета отмечается также 7 февраля. Этот день должен обеспечить нам понимание того, каким образом мы можем безопасно просматривать бесконечные объемы доступной нам информации и развлечений.

Традиция, заложенная в 2004 году как инициатива проекта ЕС SafeBorders, нашла поддержку уже примерно в 180 странах мира. День безопасного интернета также важен для того, чтобы помочь молодому поколению определить для себя лучшие модели использования интернета. Вот всё, что вам нужно знать об этом дне.

Всемирный день безопасного интернета 2023: Тема

В этом году главная тема Дня безопасного интернета – «Хотите поговорить об этом? Найдите место для обсуждения жизни в интернете». В этом году праздник будут отмечать 7 февраля.

День безопасного интернета: История

В 1990 году ученый-компьютерщик Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину, положив начало интернету в том виде, который мы знаем сегодня.

Празднование Дня безопасного интернета было предложено в 2004 году как инициатива проекта ЕС SafeBorders. В 2005 году сеть Insafe взяла на себя миссию проведения одной из первых акций по празднованию этой даты. В настоящее время День безопасного интернета отмечается примерно в 180 странах и территориях по всему миру.

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В 2009 году была предложена концепция комитетов Дня безопасного интернета. Это было сделано с целью укрепления связей со странами вне сети. В комитетах также хотели инвестировать деньги в согласованную рекламную кампанию по всему миру. В рамках Координационной команды по празднованию Дня безопасного интернета, которая базируется в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе, работают более 150 глобальных комитетов Дня безопасного интернета.

День безопасного интернета: Значение

Ежедневно во всемирной паутине создаются тысячи web-сайтов, на которых миллионы пользователей размещают свой контент. Быть в курсе постоянно меняющихся главных тенденций интернета очень важно. Ведь понимание этих изменений позволяет лучше всего подготовиться ко всем последним обновлениям интернета.

Этот день также отмечают, чтобы понять важность безопасности в интернете. Находиться в безопасности при работе в интернете означает быть защищённым от всех угроз и рисков, присутствующих в онлайн-среде. Под угрозами и рисками следует понимать всё, что может поставить под угрозу безопасность личной информации, спровоцировать опасные связи или оказать влияние на ваше психическое здоровье и общее самочувствие.

День безопасного интернета отмечается, чтобы помочь подрастающему поколению понять основы и принципы безопасности интернета. И это касается не только вопроса защиты себя самого, но и осознания собственной ответственности за то, чтобы не нанести вред другим – умышленно или невольно.