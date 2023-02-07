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Google представил Bard – конкурента для ChatGPT

НовостиТехнологии
Фото: Google
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В понедельник компания Google представила новый инструмент Bard, содержащий искусственный интеллект (AI), который должен стать конкурентом для всё более популярного инструмента ChatGPT.

Инструмент Bard поможет людям в поиске «простых ответов на сложные вопросы», используя искусственный интеллект для получения подробных ответов на запросы. В сообщении в блоге Google говорится, что пользователь, к примеру, может попросить Bard объяснить 9-летнему ребенку всё об открытиях, сделанных телескопом Джеймс Уэбб.

Презентация инструмента Bard состоялась после того, как конкуренты Google из корпорации Microsoft объявили о многомиллиардных инвестициях в инструмент ChatGPT от OpenAI.

Новый инструмент будет открыт для группы «доверенных тестировщиков», а уже «через несколько недель» приложение станет «доступным для более широкой общественности», – отметил в своём сообщении в блоге генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Google Bard
Фото: Google

Помимо Bard, базирующегося на языковой модели Google для диалоговых программ или LaMDA, технологический гигант планирует представить на рынке также новые инструменты на основе искусственного интеллекта в своей поисковой функции.

В сообщении в блоге был показан пример ответа на запрос пользователя, который в рекламе появился перед результатами поиска со ссылками на другие web-сайты. В Google не указывают временные рамки, в которых пользователи могут ожидать этих изменений, кроме того, что это произойдёт «вскоре».

Представление новинки от Google произошло на фоне роста популярности ChatGPT, к которому было зафиксировано 28 миллионов обращений от 15.7 миллионов уникальных посетителей на пике популярности 31 января (согласно данным, опубликованным SimilarWeb). Эти данные свидетельствуют о достаточно стабильном росте количества ежедневных посещений сайта с момента его запуска для широкой общественности в конце ноября.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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