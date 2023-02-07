Google представил Bard – конкурента для ChatGPT

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В понедельник компания Google представила новый инструмент Bard, содержащий искусственный интеллект (AI), который должен стать конкурентом для всё более популярного инструмента ChatGPT.

Инструмент Bard поможет людям в поиске «простых ответов на сложные вопросы», используя искусственный интеллект для получения подробных ответов на запросы. В сообщении в блоге Google говорится, что пользователь, к примеру, может попросить Bard объяснить 9-летнему ребенку всё об открытиях, сделанных телескопом Джеймс Уэбб.

Презентация инструмента Bard состоялась после того, как конкуренты Google из корпорации Microsoft объявили о многомиллиардных инвестициях в инструмент ChatGPT от OpenAI.

Новый инструмент будет открыт для группы «доверенных тестировщиков», а уже «через несколько недель» приложение станет «доступным для более широкой общественности», – отметил в своём сообщении в блоге генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Помимо Bard, базирующегося на языковой модели Google для диалоговых программ или LaMDA, технологический гигант планирует представить на рынке также новые инструменты на основе искусственного интеллекта в своей поисковой функции.

В сообщении в блоге был показан пример ответа на запрос пользователя, который в рекламе появился перед результатами поиска со ссылками на другие web-сайты. В Google не указывают временные рамки, в которых пользователи могут ожидать этих изменений, кроме того, что это произойдёт «вскоре».

Представление новинки от Google произошло на фоне роста популярности ChatGPT, к которому было зафиксировано 28 миллионов обращений от 15.7 миллионов уникальных посетителей на пике популярности 31 января (согласно данным, опубликованным SimilarWeb). Эти данные свидетельствуют о достаточно стабильном росте количества ежедневных посещений сайта с момента его запуска для широкой общественности в конце ноября.