UARU

UARU

Вертикальные светодиоды способны в три раза увеличить разрешение дисплеев

НовостиТехнологии
Фото: MIT
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Инженеры из Массачусетского технологического института изобрели способ создания вертикальных многоцветных пикселей, позволяющий существенно увеличить плотность пикселей на дисплеях.

Что произошло

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) вместе с коллегами из других университетов США и из университетов Франции и Южной Кореи разработала новый способ расположения светодиодных пикселей. Он позволяет создавать экраны с гораздо более высоким разрешением, чем в существующих сегодня моделях.

В статье, опубликованной на страницах издания Nature, говорится, что новая технология может быть использована для создания изображений виртуальной реальности, которые выглядят гораздо более реалистичными, чем создающиеся в настоящее время.

«Вы будете получать ощущение полного погружения и не сможете отличить виртуальное от реального», – утверждает один из членов команды Джихо Шин.

Улучшение разрешения экранов

Для создания дисплеев, имеющих всё более и более высокое разрешение, разработчикам приходится делать пиксели все меньшими и меньшими. Впрочем, это сокращает степень надёжности такого производства. Поэтому некоторые эксперты отрасли считают, что уже в скором времени будет достигнут практический потолок в этой сфере.

Однако, уменьшение размера пикселей имеет особенно высокое значение в случаях, когда вопрос стоит об улучшении разрешения экранов, на которые люди смотрят с близкого расстояния. В частности, речь идёт о гарнитурах виртуальной реальности. Недостаточная плотность пикселей на экране может привести к появлению нежелательных оптических иллюзий, таких как появление видимых полос на изображении.

В настоящее время процесс производства светодиодов напоминает производство кремниевых микросхем. Красные, зелёные и синие светодиоды, необходимые для полного цветового диапазона, выращиваются на различных пластинах, затем вырезаются и размещаются рядом с микроскопической точностью, образуя таким образом пиксели. Малейшая ошибка приводит к катастрофическим результатам. И чем меньше размер светодиода, тем больше вероятность смещения.

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Современные светодиоды могут быть достаточно небольшими (менее 100 микрон в поперечнике). Но производители очков goggle с удовольствием использовали бы что-то гораздо меньше этого.

Миниатюрные светодиоды

Доктор Шин и его коллеги считают, что они смогут производить такие миниатюрные светодиоды, подойдя к процессу иначе. Они выращивают свои диоды непосредственно на многоразовых пластинах из кремния и других материалов для производства монокристаллической мембраны. Затем данные мембраны можно очистить, положить друг на друга, как слои торта, и разрезать на блоки из крошечных вертикальных пикселей, каждый размером всего четыре микрона.

Как и в случае с обычными расположенными рядом светодиодами, вертикальные светодиоды, разработанные командой исследователей, дают полный спектр. Результат должен быть идеальным для очков виртуальной реальности. При этом экраны для очков могут стать только началом.

Теперь, когда уже никого не удивят телевизоры изогнутых и сложных форм, их можно использовать для того, чтобы разместить зрителя в центре виртуального пространства.

Напомним, недавно инженеры МИТ создали беспроводную камеру для подводной съемки, которая способна работать без батареек

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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