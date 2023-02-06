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Нейросеть генерирует собственную версию ситкома «Сайнфелд»: у сериала уже тысячи зрителей на Twitch

НовостиКино
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В Интернете появилась версия классического американского телевизионного ситкома “Сайнфелд” с искусственным интеллектом, захватив сразу умы зрителей.

Бессмысленная, но при этом интригующая версия сериала, когда-то выходившего на NBC, под названием «Ничего, навсегда» непрерывно транслируется в Twitch.

Как изначально сообщало издание Motherboard, учётная запись Twitch под названием @watchmeforever имела около сотни подписчиков и шестнадцать зрителей.

Однако, сейчас, на момент написания этой новости, у канала уже больше 178 000 подписчиков и более 10 000 зрителей, которые подключаются к нему одновременно.

“Ничего, навсегда” стал первым в своём роде.

Создатели шоу, Скайлар Гартл и Брайан Габерсбергер, в своём интервью изданию Motherboard рассказали о том, что для создания шоу они использовали максимальное сочетание различных технологий, таких как облачные службы, алгоритмы и машинное обучение.

По сути, персонажи шоу общаются друг с другом с помощью GPT от OpenAI, что становится очевидным при просмотре, поскольку персонажи, когда говорят, не всегда смотрят друг на друга и обычно их диалоги не имеют смысла.

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Это свидетельствует о том, что все персонажи разговаривают друг с другом с помощью GPT-3 – языковой модели OpenAI. И это становится понятным при просмотре ситкома, поскольку персонажи часто не смотрят друг на друга, когда говорят, и их разговоры лишь изредка имеют смысл.

Чушь, которая проходит в шоу, воспринимается зрителями с юмором и как нечто необычное, о чём они сообщают, заходя в чат прямой трансляции Twitch, чтобы поделиться своими мыслями по поводу диалогов героев.

“Ничего, навсегда” может показаться несколько странным по своей природе, но он может быть наглядным свидетельством направления, в котором движется искусственный интеллект в шоу-бизнесе.

Искусственный интеллект прокладывает себе путь к другим отраслям и может быть полностью заменен машинами, обученными специально выполнять задачи без необходимости компенсации за свою работу.

Напомним, компания Google создала генератор музыки на основе искусственного интеллекта, который боится презентовать.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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