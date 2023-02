Нейросеть генерирует собственную версию ситкома «Сайнфелд»: у сериала уже тысячи зрителей на Twitch

- Реклама -

В Интернете появилась версия классического американского телевизионного ситкома “Сайнфелд” с искусственным интеллектом, захватив сразу умы зрителей.

Бессмысленная, но при этом интригующая версия сериала, когда-то выходившего на NBC, под названием «Ничего, навсегда» непрерывно транслируется в Twitch.

Как изначально сообщало издание Motherboard, учётная запись Twitch под названием @watchmeforever имела около сотни подписчиков и шестнадцать зрителей.

Однако, сейчас, на момент написания этой новости, у канала уже больше 178 000 подписчиков и более 10 000 зрителей, которые подключаются к нему одновременно.

“Ничего, навсегда” стал первым в своём роде.

Создатели шоу, Скайлар Гартл и Брайан Габерсбергер, в своём интервью изданию Motherboard рассказали о том, что для создания шоу они использовали максимальное сочетание различных технологий, таких как облачные службы, алгоритмы и машинное обучение.

По сути, персонажи шоу общаются друг с другом с помощью GPT от OpenAI, что становится очевидным при просмотре, поскольку персонажи, когда говорят, не всегда смотрят друг на друга и обычно их диалоги не имеют смысла.

the Seinfeld AI is becoming self-aware this is not a drill pic.twitter.com/H1zPO9Cnqa

— Al Sikkan (@AlsikkanTV) February 2, 2023