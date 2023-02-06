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UARU

Будущее интернета Великобритании: летающие базовые станции 5G над всей страной

НовостиТелекомТехнологии
Фото: Stratospheric Platforms
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Суть проекта заключается в использовании высотного летательного аппарата, который, барражируя в воздухе на высоте 20 километров над землёй, будет обеспечивать доступ к сети 5G на скорости до 150 Мбит/сек.

Что произошло

В компании BT решили рассмотреть возможность использования высоко летающих дронов, чтобы закрыть некоторые пробелы в инфраструктуре сетей мобильного доступа к Интернету 5G, в частности, в наиболее труднодоступных частях страны, где прокладка кабельных линий не выгодна с экономической точки зрения. За проведение испытаний отвечает стартап Stratospheric Platforms, а финансирование обеспечивает Innovate UK.

Что известно о проекте

Проект находится на ранней стадии реализации и координируется из головного офиса отдела разработок и исследований компании BT в центре Adastral Park в Саффолке. Именно там инженеры испытают новую антенну для работы с 5G, которая способна разделять и контролировать лучи в 500 направлениях, потенциально обеспечивая покрытие территории площадью до 15 000 квадратных километров.

В конечном итоге эту антенну установят на летательный аппарат Станция высотной платформы (HAPS), барражирующей на высоте 20 километров над землёй. Однако перед этим её разместят для проведения испытаний на высотном здании, где инженеры будут проверять её на предмет возможности доступа к защищённой инфраструктуре 5G компании BT.

Stratospheric Platforms 5G
Фото: Stratospheric Platforms

Что известно о летательном аппарате

Летательный аппарат компании Stratospheric Platforms представляет собой лёгкий планер с размахом крыльев 60 метров. Аппарат разработан для полёта на жидком водородном топливе, он сможет поднимать полезный груз весом до 140 килограммов.

Такие полностью автономные дроны барражируют в стратосфере и способны работать месяцами или годами, не возвращаясь на землю. Их можно запрограммировать на работу в регионах, к которым иначе было бы трудно добраться с земли, обеспечивая более дешёвое подключение, чем стоит отправка спутника на орбиту и без постоянства.

Что дальше

В компании BT говорят, что в случае успеха данного проекта он может стать решением одной из последних проблем мобильной связи – обеспечение покрытия отдалённых частей страны. А также может обеспечить резервный вариант связи на случай катастрофы, которая выведет из строя наземную инфраструктуру. В таком случае можно будет просто отправить дрон барражировать над пострадавшим регионом, чтобы восстановить там связь.

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Стартап Stratospheric Platforms получает финансирование от компании Deutsche Telekom и сейчас работает над развёртыванием своей первой сети, предлагающей надёжную 5G связь на новых территориях быстрее, чем компании, предлагающие решения на основе традиционных наземных технологий. Такие проекты называют «мачтами в небе», которые работают рядом с существующими сетями фиксированной связи.

Антенны, изготовленные по технологии, предложенной Stratospheric Platforms, обеспечивают, в частности, бесперебойную связь в стандартах 4G и 5G. Это даёт возможность непосредственного подключения смартфонов и других устройств, устраняя необходимость установки в регионе любой наземной инфраструктуры.

Каждая такая антенна способна обеспечивать передачу данных на скорости до 150 Мбит/сек на площадь 15 000 квадратных километров. Для обеспечения покрытия аналогичной площади сигналом с использованием традиционной инфраструктуры потребуется установка 450 мачт. Новая антенна делает это, создавая 500 индивидуально управляемых лучей из точки установки в летательном аппарате, барражирующем на высоте 20 км над землей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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