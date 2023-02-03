MEGOGO эксклюзивно покажет матчи с участием Криштиану Роналду за клуб «Аль-Наср»

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В начале 2023 года произошел один из самых громких трансферов последнего времени в мировом футболе: Криштиану Роналду перешел в чемпионат Саудовской Аравии, где будет играть в составе лидера чемпионата – «Аль-Насра» из Эр-Рияда. Все матчи с участием пятикратного обладателя «Золотого мяча» можно будет эксклюзивно посмотреть на MEGOGO.

В частности, уже сегодня, 3 февраля, в 17:00 «Аль-Наср» встретится с командой «Аль-Фатех». Комментатором футбольного поединка выступит Виталий Кравченко.

Самому Криштиану еще ни разу не удалось отличиться результативным действием в матче за новый клуб, и, возможно, именно поединок против «Аль-Фатеха» станет для суперзвездного ветерана первым, в котором он наконец-то сможет забить в новых для себя условиях.

Просмотреть этот и последующие матчи его команды можно на интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт».

Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, Суперкубок УЕФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Германии (DFB-Pokal), Кубок Испании, Кубок Италии, Кубок Нидерландов, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine и многое другое.