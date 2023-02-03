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UARU

Этот космический парус с легкостью чистит орбиту от нерабочих спутников

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В процессе эксперимента с космическим парусом Европейское космическое агентство (ESA) продемонстрировало перспективную технологию быстрой уборки космического мусора.

В конце декабря 2022 года на спутниковой платформе ION Satellite Carrier был успешно установлен парус Системы вывода с орбиты с увеличением аэродинамического сопротивления (ADEO). Парус площадью 3.6 квадратных метров был автономно развёрнут из упаковки небольшого размера 10x10x10 см для демонстрации работы технологии стягивания космических аппаратов с орбиты.

Как это работает

Парус обеспечивает реализацию метода пассивного схождения космических аппаратов с орбиты, увеличивая эффект сопротивления слоёв атмосферы на космический корабль, что приводит к ускоренному уменьшению высоты его орбиты.

В конечном итоге спутник сгорит в атмосфере – то есть, будет обеспечена его ускоренная утилизация без остатков. ADEO мягко толкает платформу ION Satellite Carrier, сталкивая её с орбиты в направлении атмосферы Земли.

Миссия ADEO является последним квалификационным тестом в полёте, необходимым для обеспечения технологического подтверждения концепции. В 2018-ом году парус меньшего размера (площадью 2.5 квадратных метра) был установлен на верхнюю степень ракеты-носителя Electron «Its Business Time», а с 2019 по 2022 годы состоялось несколько параболических полётов.

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Технология ADEO создаёт условия для безопасного, быстрого и надёжного пассивного выведения с орбиты небольших спутников. Использование пассивных методов снятия с орбиты спутников выгодно. Ведь  оно устраняет необходимость активного управления, а также использование дополнительных GNS или подсистем двигателей.

Кроме того, систему можно подстраивать под конкретную конструкцию космического аппарата, обеспечивая пассивную стабилизацию его расположения. При этом данная технология вполне пригодна для использования как с неработающими спутниками, так и со спутниками, болтающимися на своих орбитах.

Налог на орбиту: экономисты предложили новый метод борьбы с космическим мусором

Возможность быстро и легко убирать с орбиты спутники с истекающим сроком эксплуатации, или спутники, вышедшие из-под контроля, является ключевой составляющей программы «Нулевой толерантности к мусору», которую реализует ESA.

Реализация программы позволит восстановить возможность использования ценных орбит. Также сокращение объёмов количества космического мусора позволит снизить вероятность столкновений с ним космических аппаратов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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