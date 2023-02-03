Этот космический парус с легкостью чистит орбиту от нерабочих спутников

- Реклама -

В процессе эксперимента с космическим парусом Европейское космическое агентство (ESA) продемонстрировало перспективную технологию быстрой уборки космического мусора.

В конце декабря 2022 года на спутниковой платформе ION Satellite Carrier был успешно установлен парус Системы вывода с орбиты с увеличением аэродинамического сопротивления (ADEO). Парус площадью 3.6 квадратных метров был автономно развёрнут из упаковки небольшого размера 10x10x10 см для демонстрации работы технологии стягивания космических аппаратов с орбиты.

Как это работает

Парус обеспечивает реализацию метода пассивного схождения космических аппаратов с орбиты, увеличивая эффект сопротивления слоёв атмосферы на космический корабль, что приводит к ускоренному уменьшению высоты его орбиты.

В конечном итоге спутник сгорит в атмосфере – то есть, будет обеспечена его ускоренная утилизация без остатков. ADEO мягко толкает платформу ION Satellite Carrier, сталкивая её с орбиты в направлении атмосферы Земли.

Миссия ADEO является последним квалификационным тестом в полёте, необходимым для обеспечения технологического подтверждения концепции. В 2018-ом году парус меньшего размера (площадью 2.5 квадратных метра) был установлен на верхнюю степень ракеты-носителя Electron «Its Business Time», а с 2019 по 2022 годы состоялось несколько параболических полётов.

Читайте также: Автоматизированная система предотвращения столкновений на орбите

- Реклама -

Технология ADEO создаёт условия для безопасного, быстрого и надёжного пассивного выведения с орбиты небольших спутников. Использование пассивных методов снятия с орбиты спутников выгодно. Ведь оно устраняет необходимость активного управления, а также использование дополнительных GNS или подсистем двигателей.

Кроме того, систему можно подстраивать под конкретную конструкцию космического аппарата, обеспечивая пассивную стабилизацию его расположения. При этом данная технология вполне пригодна для использования как с неработающими спутниками, так и со спутниками, болтающимися на своих орбитах.

Возможность быстро и легко убирать с орбиты спутники с истекающим сроком эксплуатации, или спутники, вышедшие из-под контроля, является ключевой составляющей программы «Нулевой толерантности к мусору», которую реализует ESA.

Реализация программы позволит восстановить возможность использования ценных орбит. Также сокращение объёмов количества космического мусора позволит снизить вероятность столкновений с ним космических аппаратов.