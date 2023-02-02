Россия отключает мобильный интернет на оккупированной части Луганской области

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Российские регуляторные органы распорядились отключить мобильный интернет на оккупированной части Луганской области.

«Мобильные коммуникационные системы» («МКС», ранее «Лугаком») – единственный оператор мобильной связи в так называемой Луганской Народной Республике – объявил о полном отключении мобильного интернета для всех абонентов с 11 февраля.

В качестве компенсации оператор предоставит повышенное количество минут для общения внутри Сети. Представители компании подчеркнули, что вынуждены были пойти на этот шаг в связи с рекомендациями ФАС и распоряжением Минцифры.

«В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций “Об ограничении услуг доступа к сети Интернет”, услуга “Мобильный интернет” с 11 февраля 2023 года будет исключена из всех тарифных планов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что одновременно с этим будет увеличено количество минут внутри сети в 10 раз на тарифных планах «Оптимальный» и «Оптимальный+».

Абоненты уточнили информацию в чате официального Telegram-канала «МКС». Там подтвердили, что мобильного интернета в так называемой «ЛНР» теперь не будет.

«Услуга ограничена по распоряжению органов исполнительной власти до особого распоряжения», – ответили в «МКС».

При этом в так называемой «ДНР» никакой информации о запрете мобильного интернета нет. На данный момент подобные запреты не коснулись и оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской области.