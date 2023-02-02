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Стриминговый гигант начал бороться с подписчиками, которые передают свои учётные записи и пароли к ним другим людям, проживающим за пределами их домохозяйств.

Что произошло

В Netflix начинают ограничивать совместный доступ к учётным записям и подробно описали некоторые меры, которые платформа будет использовать для предотвращения таких действий пользователей. Об этом пишет онлайн-издание Streamable.

В прошлом передача учётных записей (или же передача паролей) посторонним лицам представляла собой огромную проблему для компании, поскольку очень часто одними и теми же учётными записями Netflix пользовались проживающие отдельно от подписчика друзья и родственники. По приблизительным подсчётам по состоянию на конец 2022-го года свои учётные записи передавали другим людям более 100 миллионов домохозяйств по всему миру.

Одним из способов решения этой проблемы может стать введение тарифных планов, позволяющих подписчикам легально передавать свои учётные записи в пользование другим людям: за небольшую дополнительную плату, пользователь услуги сможет поделиться своей учётной записью с родственниками, проживающими в другом месте. Такая услуга уже предлагается в тестовом режиме в нескольких странах Южной и Центральной Америки – в частности, в Аргентине и Гондурасе.

Методы борьбы

В то же время, в компании раскрыли некоторые детали методов, позволяющих платформе ограничить нелегальную передачу учётных – разъяснение размещено в новом разделе часто задаваемых вопросов пользователей на web-сайте компании.

Используя многочисленные источники информации, такие как IP-адрес, идентификаторы устройств, а также данные про активность учётной записи, компания будет определять, просматривает ли пользователь контент Netflix из собственного дома, делает ли он это из какого-либо другого места, или вообще услугой пользуется совсем другое домохозяйство.

Чтобы иметь бесперебойный доступ к услуге, контент Netflix необходимо просматривать через основную точку доступа Wi-Fi в доме владельца учётной записи по меньшей мере раз в 31 день. Это даёт абонентскому пользовательскому оборудованию статус «доверенного устройства», отмечает стриминговая платформа. Если доступ к службе в течение длительного времени также пытается получить не доверенное устройство, или же проверенное устройство из-за пределов этой сети, оно может быть заблокировано.

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Для тех, кто интересуется возможностью доступа к услуге во время путешествия или во время отпуска, компания указывает, что основной владелец учётной записи сможет делать это без каких-либо проблем. Другие профили в том же аккаунте также смогут получать доступ к услуге в течение семи дней подряд, используя для этого временный код, который может запросить владелец учётной записи.

Что касается общего количества пользователей, которые могут одновременно просматривать контент Netflix через одну учётную запись, то здесь всё зависит от конкретного тарифного плана, на который вы подписаны.

В частности, премиальный план позволяет одновременно подключаться к услуге максимум четырём устройствам. При этом никаких ограничений относительно общего количества устройств, которые могут подключаться к платформе в разное время, нет.

Подытожим

Хорошая новость : Если вы проживаете в том же доме, где проживает владелец платной учётной записи Netflix, вы сможете продолжать пользоваться услугой совместно – даже находясь на работе или в дороге. Телевизорам, телефонам и ноутбукам, регулярно воспроизводящим потоки из «основного местонахождения» владельца учётной записи, будет присвоен статус «доверенных устройств».

: Если вы проживаете в том же доме, где проживает владелец платной учётной записи Netflix, вы сможете продолжать пользоваться услугой совместно – даже находясь на работе или в дороге. Телевизорам, телефонам и ноутбукам, регулярно воспроизводящим потоки из «основного местонахождения» владельца учётной записи, будет присвоен статус «доверенных устройств». Плохая новость: Устройства, которые будут регулярно использоваться для доступа к платформе Netflix за пределами основного местонахождения владельца учётной записи, может ожидать блокировка. Чтобы иметь возможность легально передавать свою учётную запись Netflix для пользования кому-либо, проживающему за пределами домохозяйства, владельцу учётной записи придётся покупать опцию платного обмена.

Напомним, осенью прошлого года Netflix добавил функцию удаленного выхода из аккаунта.