Нацсовет разрешил ретранслировать в Украине два иностранных канала – о моде и кино

2 февраля расширен Список программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых на территории Украины.
Что произошло
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на заседании 2 февраля дополнил Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций. На сайте госрегулятора сообщается, что в список добавлены два новых телеканала – FASHION TV и Hollywood HD. Таким образом – всего в списке сейчас 113 каналов.
Что известно о каналах
В сообщении Национального совета говорится, что оба канала осуществляют круглосуточное вещание. Подробное описание телепрограмм приводим ниже:
- FASHION TV – развлекательный телеканал. Его правообладателем является компания из Австрии. У него есть лицензия Австрийского управления по коммуникациям. Канал предлагает зрителям передачи о мире моды.
- Hollywood HD – это канал кинопоказа. Его правообладателем является компания из Эстонской Республики, имеющая лицензию на вещание этой страны. В эфире – художественные и анимационные фильмы голливудских киностудий.
Напомним, 19 января в Список разрешенных для ретрансляции на территории Украины телепрограмм были добавлены BBC World News и NOW Series.