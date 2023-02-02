Нацсовет разрешил ретранслировать в Украине два иностранных канала – о моде и кино

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2 февраля расширен Список программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых на территории Украины.

Что произошло

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на заседании 2 февраля дополнил Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций. На сайте госрегулятора сообщается, что в список добавлены два новых телеканала – FASHION TV и Hollywood HD. Таким образом – всего в списке сейчас 113 каналов.

Что известно о каналах

В сообщении Национального совета говорится, что оба канала осуществляют круглосуточное вещание. Подробное описание телепрограмм приводим ниже:

FASHION TV – развлекательный телеканал. Его правообладателем является компания из Австрии. У него есть лицензия Австрийского управления по коммуникациям. Канал предлагает зрителям передачи о мире моды.

– развлекательный телеканал. Его правообладателем является компания из Австрии. У него есть лицензия Австрийского управления по коммуникациям. Канал предлагает зрителям передачи о мире моды. Hollywood HD – это канал кинопоказа. Его правообладателем является компания из Эстонской Республики, имеющая лицензию на вещание этой страны. В эфире – художественные и анимационные фильмы голливудских киностудий.

Напомним, 19 января в Список разрешенных для ретрансляции на территории Украины телепрограмм были добавлены BBC World News и NOW Series.