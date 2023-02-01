UARU

UARU

Компания Google создала генератор музыки на основе искусственного интеллекта, но боится его презентовать

НовостиТехнологии
musical notes frame with text space
- Реклама -

Новый бот с искусственным интеллектом от компании Google под названием MusicLM способен создавать «оригинальную» музыку, используя текстовые и звуковые «подсказки» пользователя.

Что произошло

Исследователи из компании Google разработали музыкальный генератор с искусственным интеллектом (AI), который использует текстовые подсказки для создания музыкальных произведений продолжительностью в несколько минут. Об этом говорится в представленном компанией исследовательском документе.

При этом в Google пока не разглашают никаких конкретных планов, связанных с официальным выпуском программы из-за опасений, связанных с некоторыми нюансами её использования.

Как это работает

В компании Google говорят, что новая технология, уже получившая название MusicLM, использует иерархическую модель последовательностей для условной генерации музыки.

Музыка создаётся с частотой 24 кГц, которая остаётся неизменной на протяжении нескольких минут. MusicLM также способна преобразовывать насвистанную или напетую голосом мелодию в мелодию, сыгранную с помощью различных музыкальных инструментов.

Компания Google поделилась несколькими музыкальными фрагментами, созданными с помощью программы MusicLM. Примеры созданных программой мелодий включают более короткие треки из «насыщенных кусков» и несколько клипов, созданных в режиме истории.

Программа MusicLM от Google также может создавать музыкальные клипы из картин – в частности, из описаний произведений искусства – включая знаменитое «Постоянство памяти» Сальвадора Дали.

- Реклама -

MusicLM способна даже имитировать человеческий вокал. Однако несмотря на то, что она, вроде бы, правильно определяет тональность и общее звучание голосов, они всё равно не звучат естественно.

Опасения Google

Одна из главных этических проблем, с которой столкнулись создатели MusicLM, связана с возможными нарушениями авторских прав. Для того чтобы научить систему работать, в компании Google заложили в MusicLM набор данных о более чем 280 000 часов музыки. Многие из этих мелодий защищены авторским правом. Как следствие, защищённый авторским правом материал из данных, используемых при обучении системы, иногда может попадать в создаваемые ею песни.

После эксперимента исследователи из компании Google установили, что около 1% музыки, созданной MusicLM, было непосредственно воспроизведено из песен, содержащихся в учебном наборе данных. Этот факт и ряд других проблем этического характера заставили компанию Google отложить официальный выпуск программы MusicLM на рынок – по крайней мере, в её текущем виде.

Напомним, недавно компания Apple без особой огласки запустила каталог аудиокниг, начитанных искусственным интеллектом

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Укртелеком: Wi-Fi со свободным доступом уже на улицах мегаполисов

Оператор обеспечивает населению доступ к бесплатному Wi-Fi из собственных телекоммуникационных шкафов даже в условиях временного отсутствия электроэнергии.
Новости

Австралия введёт квоты на трансляцию локального контента на стриминговых платформах

Стриминговые платформы, работающие на территории Австралии, обяжут вкладывать средства в производство местного видеоконтента.
Новости

Российские хакеры атаковали львовских телеком-провайдеров: подробности

Российские хакеры провели атаку на нескольких интернет-провайдеров. В частности, речь идет об «Империале», «Копейке», «Ком и тех», Skyline и G-net.
Новости

Британская телекоммуникационная компания Романа Абрамовича продана за 1 фунт стерлингов

Компания Truphone, являющаяся международным виртуальным оператором мобильной связи (MVNO) и одним из пионеров в сфере eSIM, продана за 1 фунт стерлингов.
Новости

Как жители стран ЕС пользовались интернетом: данные за 2022 год

По данным Eurostat, в 2022 году 90% жителей стран ЕС в возрасте от 16 до 74 лет пользовались интернетом на протяжении 3-х последних месяцев.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить