Компания Google создала генератор музыки на основе искусственного интеллекта, но боится его презентовать

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Новый бот с искусственным интеллектом от компании Google под названием MusicLM способен создавать «оригинальную» музыку, используя текстовые и звуковые «подсказки» пользователя.

Что произошло

Исследователи из компании Google разработали музыкальный генератор с искусственным интеллектом (AI), который использует текстовые подсказки для создания музыкальных произведений продолжительностью в несколько минут. Об этом говорится в представленном компанией исследовательском документе.

При этом в Google пока не разглашают никаких конкретных планов, связанных с официальным выпуском программы из-за опасений, связанных с некоторыми нюансами её использования.

Как это работает

В компании Google говорят, что новая технология, уже получившая название MusicLM, использует иерархическую модель последовательностей для условной генерации музыки.

Музыка создаётся с частотой 24 кГц, которая остаётся неизменной на протяжении нескольких минут. MusicLM также способна преобразовывать насвистанную или напетую голосом мелодию в мелодию, сыгранную с помощью различных музыкальных инструментов.

Компания Google поделилась несколькими музыкальными фрагментами, созданными с помощью программы MusicLM. Примеры созданных программой мелодий включают более короткие треки из «насыщенных кусков» и несколько клипов, созданных в режиме истории.

Программа MusicLM от Google также может создавать музыкальные клипы из картин – в частности, из описаний произведений искусства – включая знаменитое «Постоянство памяти» Сальвадора Дали.

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MusicLM способна даже имитировать человеческий вокал. Однако несмотря на то, что она, вроде бы, правильно определяет тональность и общее звучание голосов, они всё равно не звучат естественно.

Опасения Google

Одна из главных этических проблем, с которой столкнулись создатели MusicLM, связана с возможными нарушениями авторских прав. Для того чтобы научить систему работать, в компании Google заложили в MusicLM набор данных о более чем 280 000 часов музыки. Многие из этих мелодий защищены авторским правом. Как следствие, защищённый авторским правом материал из данных, используемых при обучении системы, иногда может попадать в создаваемые ею песни.

После эксперимента исследователи из компании Google установили, что около 1% музыки, созданной MusicLM, было непосредственно воспроизведено из песен, содержащихся в учебном наборе данных. Этот факт и ряд других проблем этического характера заставили компанию Google отложить официальный выпуск программы MusicLM на рынок – по крайней мере, в её текущем виде.

Напомним, недавно компания Apple без особой огласки запустила каталог аудиокниг, начитанных искусственным интеллектом