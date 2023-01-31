Российские хакеры атаковали львовских телеком-провайдеров: подробности

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Российские хакеры сообщили, что совершили успешную кибератаку украинских провайдеров.

Что произошло

Российские хакерские группировки провели атаку на нескольких интернет-провайдеров. В частности, речь идет об «Империале», «Копейке», «Ком и тех», Skyline и G-net.

30 января некоторые пользователи в Львове столкнулись с отсутствием интернета. Как сообщает «Эспрессо.Запад», интернет не работал у некоторых клиентов, пользующихся услугами операторов «Копейка» и «Ком и тех».

На странице интернет-провайдера «Копейка» в соцсети Facebook сообщили, что подверглись мощной хакерской атаке, из-за которой перестали работать услуги.

По состоянию на восемь часов утра восстановительные работы все еще продолжались, но большая часть сети уже работает.

«Мы подверглись мощной хакерской атаке, из-за которой перестали работать услуги. Из проверенных источников нами получена информация, что атака на сеть была осуществлена ​​россией. Специалисты возобновляют работу сервисов, но это может занять некоторое время», – объясняет интернет-провайдер.

«Ком и тех» также подтверждает, что на его сеть была осуществлена ​​масштабная кибератака. Инженеры компании прилагают максимум усилий для восстановления доступа к сети интернет.

«На нашу сеть, как и на ряд других украинских провайдеров, была совершена масштабная хакерская атака. Сейчас у многих пользователей могут наблюдаться затруднения с интернетом. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить доступ к услугам в ближайшее время», – говорится в сообщении оператора.

Информация о других интернет-провайдерах, указанных в перечне тех, на кого была совершена атака, отсутствует.