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Как жители стран ЕС пользовались интернетом: данные за 2022 год

НовостиИнтернет
Иллюстрация: eunews.it
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Интернет уже давно превратился в один из ключевых элементов человеческой жизни. Сегодня он широко доступен на наших телефонах и других мобильных устройствах. Поэтому у некоторых людей может сложиться впечатление о том, что без интернета трудно жить.

По данным Eurostat, в 2022 году 90% жителей стран ЕС в возрасте от 16 до 74 лет пользовались интернетом на протяжении 3-х последних месяцев. Эта доля колебалась от 79% в Болгарии до 98% в Люксембурге. За последние годы использование интернета в странах ЕС стремительно выросло – в 2010 году оно составляло 67%, а в 2015 году – 78% населения.

В 2022 году интернет использовался преимущественно для общения с другими людьми, отправки/получения электронных писем (77%), обмена мгновенными сообщениями (72%), поиска информации о товарах и услугах (70%), осуществления голосовых или видеозвонков (66%) и просмотра потокового телевидения или видео онлайн (65%).

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Большинство людей также использовало интернет для чтения информационных web-сайтов и онлайн-газет (64%), просмотра видеоконтента с коммерческих или обменных служб (61%), проведения банковских операций (60%), общения в социальных сетях (58%) и прослушивания музыки (54%).

На уровне ЕС в 2022 году 52% людей сообщили о том, что они использовали интернет для поиска информации о здоровье. В то же время 33% сказали, что они использовали его для того, чтобы записаться на приём к практикующему врачу через web-сайт. 24% получали доступ к личным медицинским записям онлайн и ещё 18% использовали интернет, чтобы получить доступ к другим медицинским услугам через web-сайт либо приложение вместо того, чтобы идти в клинику или посещать частного врача.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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