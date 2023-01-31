Как жители стран ЕС пользовались интернетом: данные за 2022 год

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Интернет уже давно превратился в один из ключевых элементов человеческой жизни. Сегодня он широко доступен на наших телефонах и других мобильных устройствах. Поэтому у некоторых людей может сложиться впечатление о том, что без интернета трудно жить.

По данным Eurostat, в 2022 году 90% жителей стран ЕС в возрасте от 16 до 74 лет пользовались интернетом на протяжении 3-х последних месяцев. Эта доля колебалась от 79% в Болгарии до 98% в Люксембурге. За последние годы использование интернета в странах ЕС стремительно выросло – в 2010 году оно составляло 67%, а в 2015 году – 78% населения.

В 2022 году интернет использовался преимущественно для общения с другими людьми, отправки/получения электронных писем (77%), обмена мгновенными сообщениями (72%), поиска информации о товарах и услугах (70%), осуществления голосовых или видеозвонков (66%) и просмотра потокового телевидения или видео онлайн (65%).

Большинство людей также использовало интернет для чтения информационных web-сайтов и онлайн-газет (64%), просмотра видеоконтента с коммерческих или обменных служб (61%), проведения банковских операций (60%), общения в социальных сетях (58%) и прослушивания музыки (54%).

На уровне ЕС в 2022 году 52% людей сообщили о том, что они использовали интернет для поиска информации о здоровье. В то же время 33% сказали, что они использовали его для того, чтобы записаться на приём к практикующему врачу через web-сайт. 24% получали доступ к личным медицинским записям онлайн и ещё 18% использовали интернет, чтобы получить доступ к другим медицинским услугам через web-сайт либо приложение вместо того, чтобы идти в клинику или посещать частного врача.