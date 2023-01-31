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Компания, являющаяся международным виртуальным оператором мобильной связи (MVNO) и одним из пионеров в сфере eSIM, продана за 1 фунт стерлингов. Это случилось после того, как её российские владельцы попали под санкции.

Что произошло

Немецкий бизнесмен и предприниматель, работающий в сфере технологий, Хакан Коч и бывший руководитель телекоммуникационного отдела и инвестор частного капитала Пирос Кусиос закрыли соглашение о поглощении компании Truphone. Последняя является оператором eSIM и международным виртуальным оператором мобильной связи (MVNO). Новые собственники приобрели её у российских олигархов за 1 фунт стерлингов, – пишет Financial Times.

Продажа была отложена из-за временного распоряжения британского Министерства по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Согласно новому Закону Великобритании о национальной безопасности и инвестициях, Коч и Кусиос должны были дождаться завершения проверки соглашения на предмет безопасности. Проверка должна была выяснить, не несёт ли соглашение угрозы национальной безопасности страны.

Поглощение было завершено после того, как правительство предоставило заключение о его соответствии положению о национальной безопасности и инвестициях и была получена лицензия от Управления по применению финансовых санкций.

Что известно о Truphone

В 2020 году компания Truphone была оценена в 410 миллионов фунтов стерлингов и получила от российского олигарха Романа Абрамовича и его бизнес-партнёров Александра Абрамова и Александра Фролова инвестиции на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов.

Абрамовичу принадлежало в компании Truphone 23 процента, большей же её частью владели Абрамов и Фролов. Они потеряли более 300 миллионов фунтов стерлингов своих инвестиций, попав под международные санкции.

Что дальше

Активы Truphone были приобретены новой компанией TP Global Operations, принадлежащей двум инвесторам. Новые владельцы намерены финансировать бизнес и его дальнейшее развитие.

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Компания Truphone имеет соглашения с более чем 400 сетями в 200 странах, предлагающими свои услуги примерно 2 000 корпоративных клиентов.

Truphone владеет техническими средствами, необходимыми для ведения записи разговоров и сообщений, передаваемых через сети мобильной связи, для регуляторных финансовых учреждений. Ожидается, что компания будет и дальше развивать технологию eSIM, поскольку все больше устройств, таких как iPhone 14 в США, начнут продаваться без слотов для традиционных пластиковых SIM-карт.

Основная сеть и MVNO компании Truphone имеют в девяти странах лицензии на разработку приложений IoT.

Напомним, в этом году Великобритания начинает отключать сети мобильной связи третьего поколения.