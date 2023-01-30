Как защитить Samsung Galaxy A14 5G

Трещины, царапины и потертости способны лишить смартфон привлекательного вида. В случае падения аппарат может вообще выйти из строя. Нужно для Samsung Galaxy A14 5G купить чехол, защитное стекло или пленку, чтобы обезопасить гаджет от всех этих неприятных моментов. Лучший вариант – использовать эти аксессуары в комплексе. На Samsung A14 5G купить чехол можно онлайн с доставкой. Это будет лучший выбор, поскольку в интернет-магазинах наиболее доступная на Samsung A14 5G цена чехла в Киеве и любом городе Украины.

Обзор чехлов для Samsung A14 5G

Самым популярным защитным аксессуаром является чехол. Он способен не только защитить смартфон от всех типов внешних угроз, но и придать ему большей привлекательности. Наибольшей популярностью пользуются чехлы-накладки. Они закрывают боковины и тыльную панель устройства. Основным их достоинством является солидный ассортимент дизайнов. Они могут быть прозрачными, иметь однотонную расцветку или украшаться рисунками, надписями.

Другая популярная разновидность чехлов – «книжки». В отличие от накладок они могут защитить все стороны телефона. Для производства таких кейсов зачастую используется искусственная или натуральная кожа. Благодаря этому «книжка» может придать аппарату более солидный вид. Такие модели могут служить подставкой для гаджета, а на передней панели некоторых из них имеются карманы для пластиковых карт и наличных.

Обзор защитных аксессуаров для экрана

Уберечь дисплей смартфона от царапин и других дефектов поможет защитная пленка и закаленное стекло. Аксессуары первого типа делаются из тонкого листа полимера и крепятся к экранной панели за счет клейкой основы или электростатики. Благодаря своей прозрачности и тонкости пленка не искажает изображение и не ухудшает работу тачскрина.

В зависимости от типа покрытия пленки бывают:

Глянцевыми. Это наиболее доступный вариант, способный обезопасит только от незначительных повреждений.

Матовыми. Эти пленки тоже относятся к бюджетной категории. В отличие от глянцевых аналогов они способны защитить не только от царапин, но также от солнечного света и отпечатков пальцев.

Некоторые пленки выполняются из гидрогеля. Это современный тип покрытия, характеризующийся влагоустойчивостью и способностью к регенерации. Может крепиться как на дисплей, так и на тыльную панель корпуса телефона.

Защитная пленка может защитить только от царапин и других мелких дефектов. От последствий ударов такой аксессуар не убережет. Поэтому тем, кто склонен часто ронять девайс, стоит остановить выбор на защитном стекле. Оно делается из закаленного стекла, которое отличается высокой прочностью и более высокими защитными свойствами по сравнению с пленкой. При ударе такое стекло покрывается паутиной трещин, сохраняя целостность экрана.

Защитное стекло состоит из:

Основы, посредством которой оно крепится к дисплею.

Закаленного стекла, гарантирующего защиту экранной панели аппарата.

Тонкой пленки, которая предотвращает рассыпание стекла в случае его повреждения.

Антибликового покрытия, которое нейтрализует солнечные блики.

Олеофобного покрытия, отталкивающего влагу и жир.

Антишпионского слоя (есть не во всех моделях).

Чехол и защитные аксессуары для экрана способны значительно продлить срок эксплуатации смартфона и сохранить его в прежнем виде. Однако, чтобы сделать девайс полностью неуязвимым, следует использовать их вместе, а не по отдельности.