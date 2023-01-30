Украинские инженеры работают над новой технологией, которая обеспечит раздачу Wi-Fi в радиусе 120 км

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Эта технология может использоваться там, где невозможно проложить проводной интернет или в зонах спасательных операций на местах катастроф.

Компания GlobalLogic работает над программным обеспечением для оборудования, которое позволит обеспечивать покрытие Wi-Fi сигналом территории в радиусе 120 километров от точки доступа. Об этом в официальном пресс-релизе заявил вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский.

Украинские инженеры из GlobalLogic работают, как над разработками на базе 5G, так и над программным обеспечением для партнеров, которые создают возможность связи в тех регионах, где его вообще нет или он есть, но с ограниченным доступом.

«Сегодня наши специалисты вовлечены в создание разработок, которые еще 10 лет назад могли казаться сюжетом из фантастических фильмов и одними из первых в мире становятся первопроходцами в разработке решений на базе 5G. К примеру, мы создаем программное обеспечение для оборудования, которое позволяет покрывать Wi-Fi сигналом территории в радиусе до 120 километров от точки доступа. Там, где невозможно проложить проводной интернет или даже в зонах работы спасательных операций на местах катастроф», – рассказывает Андрей Яворский.

В GlobalLogic заявляют, что украинские специалисты разрабатывают технологии, которыми пользуются 50% всех абонентов мобильной связи и интернета. Вместе с тем инженеры GlobalLogic имеют отношение к созданию цифровых продуктов для трех из пяти крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире.

Команда ученых из Саудовской Аравии разработала менее энергозатратное решение, которое может использовать солнечный свет вместо традиционного Wi-Fi.