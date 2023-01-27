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В конце марта Netflix начнёт взимать с пользователей дополнительную плату за обмен паролями

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Абонентам платформы Netflix, которые передают пароли к своим аккаунтам в пользование людям, не проживающим вместе с ними, следует готовиться к тому, что до 31 марта компания начнёт с них брать оплату за этих дополнительных пользователей.

В процессе реализации пилотного проекта по обмену паролями, который стриминговая служба проводила в странах Латинской Америки, компания сообщала о том, что её пользователи смогут подключать субсчёт, оплачивая за эту услугу дополнительные 3 доллара в месяц.

В представленном на прошлой неделе отчёте о прибылях компании Netflix отмечается, что компания планирует «запустить услугу обмена паролями на более широкой основе…» уже в первом квартале 2023-го года, то есть – до 31 марта. При этом в компании пока не назвали точную дату, с которой такая услуга начнёт действовать.

Несмотря на то, что в компании Netflix ожидают определённую негативную реакцию и отказ некоторых абонентов от услуг компании, там также надеются и на возвращение клиентов, поскольку «домохозяйства-заёмщики» получат свои собственные учётные записи, а в предложение стриминговой платформы будет добавлен новый контент.

Стриминговый гигант заявил о том, что обмен паролями «подрывает долгосрочную способность инвестировать в развитие платформы Netflix и улучшать её, а также развивать бизнес».

В прошлом году в Netflix заявили о том, что компания изучит вопрос о взыскании дополнительной платы с пользователей, которые передают пароли от своих учётных записей друзьям и родственникам, проживающим за пределами их домохозяйства. В то время как в компании Netflix заявили, что «людям, проживающим вместе, облегчена возможность совместного пользования» своей учётной записью, пользователи также были озадачены вопросом о том, как и когда можно совместно использовать учётные записи Netflix.

Абонентам услуги будет предоставлена возможность за дополнительную плату делиться своими учётными записями с людьми, не проживающими вместе с ними. Пользователи также могут перенести свой профиль в новую учётную запись.

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В компании Netflix отмечают, что одна учётная запись предназначена для использования людьми, проживающими вместе в одном домохозяйстве. Для идентификации устройств, имеющихся в одном домохозяйстве, платформа использует такую информацию, как IP-адрес, идентификатор устройства и активность учётной записи.

В ноябре 2022 года Netflix предложил пользователям недорогой тарифный план с поддержкой за счёт рекламы, а также добавил функцию удаленного выхода из аккаунта.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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