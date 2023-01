SpaceX запустила в космос самый тяжёлый за всю свою историю полезный груз: 56 новых спутников Starlink

- Реклама -

В четверг SpaceX провела свой шестой с начала 2023 года космический запуск. Компания отправила на низкую околоземную орбиту 56 новых спутников, которые должны расширить покрытие интернет-созвездия Starlink.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX оторвалась от стартовой площадки Станции космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 4:32 утра по местному времени после 10-минутной задержки.

Общая масса 56 спутников составила на момент запуска 19.4 тонны. На сегодняшний день это является наиболее тяжёлым полезным грузом, выведенным компанией в космос за один запуск.

Falcon 9 launches to orbit 56 Starlink satellites—weighing in total more than 17.4 metric tons—marking the heaviest payload ever flown on Falcon pic.twitter.com/qrgjnm6tUQ

— SpaceX (@SpaceX) January 26, 2023