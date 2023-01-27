SpaceX запустила в космос самый тяжёлый за всю свою историю полезный груз: 56 новых спутников Starlink

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В четверг SpaceX провела свой шестой с начала 2023 года космический запуск. Компания отправила на низкую околоземную орбиту 56 новых спутников, которые должны расширить покрытие интернет-созвездия Starlink.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX оторвалась от стартовой площадки Станции космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 4:32 утра по местному времени после 10-минутной задержки.

Общая масса 56 спутников составила на момент запуска 19.4 тонны. На сегодняшний день это является наиболее тяжёлым полезным грузом, выведенным компанией в космос за один запуск.

Falcon 9 launches to orbit 56 Starlink satellites—weighing in total more than 17.4 metric tons—marking the heaviest payload ever flown on Falcon pic.twitter.com/qrgjnm6tUQ — SpaceX (@SpaceX) January 26, 2023

Первая ступень ракеты Falcon 9, задействованная для проведения данного запуска, уже использовалась перед этим восемь раз, и последний раз – в апреле 2022 года.

В частности, она была задействована при запуске космических кораблей Crew-3 и Crew-4, доставлявших астронавтов на Международную космическую станцию.

В компании SpaceX подтвердили успешную доставку спутников на орбиту.

Deployment of 56 Starlink satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) January 26, 2023

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В настоящее время спутниковая группа Starlink, помогающая получать доступ к сети интернет людям, проживающим в отдалённых районах, состоит из уже более 3 300 малых спутников, размещённых на орбите вокруг всего земного шара.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в украинских поездах «Интерсити» появится Wi-Fi на базе Starlink.