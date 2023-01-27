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SpaceX запустила в космос самый тяжёлый за всю свою историю полезный груз: 56 новых спутников Starlink

НовостиСпутниковая связь
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В четверг SpaceX провела свой шестой с начала 2023 года космический запуск. Компания отправила на низкую околоземную орбиту 56 новых спутников, которые должны расширить покрытие интернет-созвездия Starlink.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX оторвалась от стартовой площадки Станции космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 4:32 утра по местному времени после 10-минутной задержки.

Общая масса 56 спутников составила на момент запуска 19.4 тонны. На сегодняшний день это является наиболее тяжёлым полезным грузом, выведенным компанией в космос за один запуск.

Первая ступень ракеты Falcon 9, задействованная для проведения данного запуска, уже использовалась перед этим восемь раз, и последний раз – в апреле 2022 года.

В частности, она была задействована при запуске космических кораблей Crew-3 и Crew-4, доставлявших астронавтов на Международную космическую станцию.

В компании SpaceX подтвердили успешную доставку спутников на орбиту.

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В настоящее время спутниковая группа Starlink, помогающая получать доступ к сети интернет людям, проживающим в отдалённых районах, состоит из уже более 3 300 малых спутников, размещённых на орбите вокруг всего земного шара.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в украинских поездах «Интерсити» появится Wi-Fi на базе Starlink.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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