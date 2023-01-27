Российские министерства просят пересмотреть сделку о продаже мобильного бизнеса Veon топ-менеджерам «Вымпелкома»

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Российские министерства пытаются сорвать планы компании Veon, связанные с намерением последней продать бизнес в сфере мобильной связи в России.

Российское правительство не согласно с планами оператора Veon, намеренного присоединиться к когорте компаний, распродающих свои российские активы и выходящих с российского рынка. Отметим, что Veon кроме российского бизнеса в сфере мобильной связи, также является владельцем украинского оператора «Киевстар».

Издание «КоммерсантЪ» сообщает, что российские министерства финансов, экономики и центральный банк выступили против того, чтобы группа операторов со штаб-квартирой в Амстердаме продавала своё подразделение «Вымпелком» (бренд «Билайн»), что фактически означает выход из российского рынка.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ряд компаний решили уйти с российского рынка, даже если это нанесло им убытки. Наиболее яркими примерами на телекоммуникационном рынке являются компании Ericsson и Nokia, довольно быстро объявившие о таком решении.

В ноябре 2022 года компания Veon сообщила о планах продать свой бизнес в России примерно за 130 миллиардов рублей (1.8 миллиарда долларов США) команде топ-менеджеров «Вымпелком» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что правительство РФ требует пересмотреть соглашение, но не предоставляет дополнительных подробностей.