BharOS: Индия представила собственную операционную систему для мобильных устройств

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Индия представила операционную систему собственной разработки для мобильных устройств BharOS, которая может заменить операционные системы Android и iOS. Название расшифровывается как «Bharat» («Бхарат»), что является названием Индии на языке хинди.

Новую операционную систему уже опробовали в работе некоторые министры правительства Индии. По словам разработчиков, созданную ими систему можно установить практически на любой телефон.

Впрочем, называть систему BharOS абсолютно новой разработкой было бы наверняка некорректно. Издание Indiatimes сообщает, что новая операционная система базируется на Android Open Source Project (AOSP). Над созданием системы работали специалисты компании JandK Operations Private Limited (JandKops) в рамках программы цифровой независимости Индии, финансируемой правительством страны.

Операционная система от индийских разработчиков предоставляется для использования компаниям и учреждениям, которые работают с конфиденциальной информацией и имеют серьёзные требования к безопасности. Однако, операционную систему можно также устанавливать и на обычные мобильные устройства, доступные в широкой розничной продаже.

Какой-либо подробной информации о настройке уведомлений, виджетах главного экрана, мониторинге состояния батареи и многих других настройках операционной системы пока не представлено.

Известно лишь то, что новая операционная система не имеет предварительно установленных приложений. Пользователи получают лишь саму операционную систему и возможность полного контроля за разрешениями, запрашиваемыми приложениями. Это означает, что на телефонах пользователей с новой операционной системой не будет ненужных программ, которые они не желают использовать, но не могут удалить.

Пользователи смогут получить доступ к приложениям через PASS (службы частного магазина приложений), где будут доступны только те программы, которые прошли тщательное тестирование и соответствуют строгим стандартам безопасности.

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Подобно Android, операционная система BharOS будет обновляться в режиме онлайн, однако, обновления будут загружаться и устанавливаться без вмешательства пользователя.

Впрочем, перед BharOS стоит сложная задача на рынке, где доминирует Android, под управлением которого работает примерно 97% из 620 миллионов смартфонов в Индии. Остальные устройства используют iOS от Apple.

Вместе с тем Индия призывает производителей смартфонов обеспечить поддержку на будущих устройствах местной навигационной системы Navigation with Indian Constellation (NavIC).