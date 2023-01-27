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Apple получила патент на складывающийся дисплей: он устойчив к механическим повреждениям

НовостиТехнологии
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В патенте, оформленном недавно компанией Apple, описывается складывающийся дисплей, который является устойчивым к механическим повреждениям.

Детали о разработке

Новый патент был выдан Управлением патентов и товарных знаков США и имеет патентный номер US-20230011092-A1, – сообщает Patenly Apple.

Разработка может помочь решить проблему хрупкости складывающихся устройств, которая является для них одной из ключевых.

Дисплей, изготовленный по новой технологии, состоит из нескольких слоев, среди которых – гибкая подложка, слой тонкоплёночных транзисторов и защитный слой.

Защитный слой призван предотвращать образование трещин в гибкой подложке, являющейся наиболее подверженной механическим повреждениям частью дисплея.

Патент на стійкий до механічних пошкоджень дисплей

Производитель iPhone также получил патент на дисплей, способный самовосстанавливаться.

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Ожидается, что данная технология позволит восстановить дисплей после мелких царапин, которые являются ещё одной типичной проблемой складывающихся устройств.

Несмотря на то, что большинство экспертов указывают на крайне малую вероятность появления складывающегося iPhone, в последнее время в СМИ ходят слухи о возможной разработке складывающегося iPad.

Выпустив на рынок такое устройство, технологический гигант получит возможность протестировать и усовершенствовать новую технологию, прежде чем принимать окончательное решение касательно выпуска складывающегося iPhone.

Выпуск складывающегося iPad несёт в себе меньшее количество рисков для технологического гиганта, поскольку в линейке продуктов компании iPad менее важен, чем iPhone.

 

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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