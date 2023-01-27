Apple получила патент на складывающийся дисплей: он устойчив к механическим повреждениям

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В патенте, оформленном недавно компанией Apple, описывается складывающийся дисплей, который является устойчивым к механическим повреждениям.

Детали о разработке

Новый патент был выдан Управлением патентов и товарных знаков США и имеет патентный номер US-20230011092-A1, – сообщает Patenly Apple.

Разработка может помочь решить проблему хрупкости складывающихся устройств, которая является для них одной из ключевых.

Дисплей, изготовленный по новой технологии, состоит из нескольких слоев, среди которых – гибкая подложка, слой тонкоплёночных транзисторов и защитный слой.

Защитный слой призван предотвращать образование трещин в гибкой подложке, являющейся наиболее подверженной механическим повреждениям частью дисплея.

Производитель iPhone также получил патент на дисплей, способный самовосстанавливаться.

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Ожидается, что данная технология позволит восстановить дисплей после мелких царапин, которые являются ещё одной типичной проблемой складывающихся устройств.

Несмотря на то, что большинство экспертов указывают на крайне малую вероятность появления складывающегося iPhone, в последнее время в СМИ ходят слухи о возможной разработке складывающегося iPad.

Выпустив на рынок такое устройство, технологический гигант получит возможность протестировать и усовершенствовать новую технологию, прежде чем принимать окончательное решение касательно выпуска складывающегося iPhone.

Выпуск складывающегося iPad несёт в себе меньшее количество рисков для технологического гиганта, поскольку в линейке продуктов компании iPad менее важен, чем iPhone.