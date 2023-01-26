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Европейская система позиционирования Galileo получила сверхвысокую точность: однако она до сих пор не работает со смартфонами

НовостиСпутниковая связь
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Точность службы позиционирования Galileo отныне, в зависимости от подключенного устройства, составляет менее 40 см. Однако, она пока не работает со смартфонами. Впрочем, беспилотники и самоходные автомобили уже могут рассчитывать на дополнительную точность.

Служба высокой точности

Спутники Galileo обеспечивают поддержку работы Службы высокой точности (HAS) со вторника, 24 января. Это означает, что вертикальная точность службы позиционирования должна составлять 40 см, а горизонтальная точность – 20 см. Без использования HAS точность системы составляет один метр.

В Европейском космическом агентстве (ESA) утверждают, что Galileo является первой спутниковой системой, поддерживающей HAS. Благодаря этому и достигается столь высокая точность. Использование HAS является бесплатным.

HAS не работает с большинством бытовых устройств, поскольку служба использует спутниковый диапазон E6 Galileo (полоса частот 1215–1300 МГц). Для работы в данном диапазоне необходимо иметь оборудование высокого класса. Правда, в космическом агентстве также отметили, что служба будет доступна и через сеть интернет, благодаря чему пользователи бытовых устройств впоследствии также смогут ею воспользоваться.

В Агентстве Европейского Союза по космической программе EUSPA, также участвовавшем в проекте, утверждают, что он был разработан, главным образом, для нужд геодезии, точного земледелия и гражданского строительства. Новые и перспективные устройства – такие, как самоходные автомобили, беспилотные транспортные средства и робототехника – также выиграют от создания HAS, – сообщают в агентстве.

Как работает HAS

Принцип работы системы HAS основан на использовании находящегося в Италии Генератора данных высокой точности, который генерирует дополнительные поправки для Galileo и GPS. Эти поправки отправляются в режиме реального времени на спутники Galileo, пересылающие эти данные через диапазон E6 на поддерживаемые устройства через отдельные сообщения со скоростью 448 бит в секунду.

Як працює Служба високої точності (HAS) Galileo

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К примеру, информация о спутниковых орбитах обновляется каждые тридцать секунд, а работа спутниковых часов корректируется каждые десять секунд. Таким образом, информация о спутниках Galileo должна стать более точной, и то же самое касается и определения местоположения.

В ESA сообщают, что намерены улучшить точность работы Galileo HAS, однако для этого необходимо иметь дополнительные наземные станции. Процесс обновления инфраструктуры продолжается.

Напомним, группа исследователей из ведущих университетов мира создала новую навигационную систему SuperGPS, которая работает с точностью до сантиметров.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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