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Великобритания купила корабль для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабелей

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Первый из двух новых кораблей, призванных обеспечивать защиту ключевых объектов подводной инфраструктуры Великобритании, прибыл сегодня в Мерсисайд, где его подготовят к несению службы.

Что произошло

Правительство Великобритании приобрело корабль, который будет переоборудован для выполнения задач по обеспечению защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабельных линий, проложенных в территориальных водах королевства, от повреждений и стороннего вмешательства.

О покупке двух многоцелевых кораблей для наблюдения за океаном (MROS) было впервые объявлено в марте 2021 года. В ноябре того же года в Министерстве обороны Великобритании заявили, что покупка суден откладывается. Наконец, в прошлом месяце был куплен один корабль, который уже в ближайшие дни будет передан в состав Королевского Флота.

Что известно о корабле

98-метровое судно, которое весит 6 000 тонн и носит имя MV Topaz Tangaroa (оно должно быть изменено – по слухам, на RFA Proteus), уже отбыло в порт в Ливерпуле. Там Министерство обороны и Королевский Флот должны переоборудовать его для военных нужд.

В правительстве отметили, что корабль был выбран с учётом всех требований Королевского Флота: на нём имеется вертолётная площадка, кран, рабочая палуба, а также присутствует так называемый «лунный бассейн» для выпуска наружу подводных аппаратов.

Судно было построено четыре года назад и предназначалось для выполнения комплекса подводных работ, включая работы на нефтедобывающих платформах, строительство, обслуживание и проведение инспекций, а также для операций с автономными подводными аппаратами.

Корабль был куплен за 70 миллионов фунтов (86.5 миллиона долларов) у Topaz Marine, дочерней компании P&O Maritime. Судно должно начать службу уже летом текущего года, при этом в настоящее время активно прорабатывается вопрос приобретения второго корабля.

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Управление кораблями будет осуществлять Вспомогательная служба Королевского флота, а в их задачи будет входить защита подводных кабельных линий и трубопроводов. Экипаж каждого из кораблей будет состоять из около 15-ти человек.

При этом сообщается, что суда будут оснащены современными датчиками и будут нести на борту несколько дистанционно управляемых и автономных подводных дронов.

Управление системами подводного наблюдения, а также другими системами контроля и вооруженной защиты, установленными на суднах, будет осуществлять команда в составе примерно 60 специалистов Королевского Флота.

Напомним, исследователи из Соединенных Штатов, Великобритании и Италии преобразовали подводные оптико-волоконные кабели в сеть датчиков, которые способны выявлять землетрясения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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